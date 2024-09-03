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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским инструкторам не удалось должным образом обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии.
Антонов подчеркнул, что ситуация выглядит странно, когда истребитель F-16, переданный Украине, был сбит системой Patriot, также поставленной США. Он отметил, что командирам Украины не удалось эффективно обучить своих военнослужащих, добавив, что если бы информация о сбитом самолете поступила из России, реакция была бы значительно более выразительной.
Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил потерю истребителя F-16, однако не предоставил подробностей об инциденте, включая место его уничтожения. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что истребитель был сбит ракетой комплекса Patriot из-за ошибки, и обвинила командование ВСУ в сокрытии истинных обстоятельств происшествия.
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Елена Перлова