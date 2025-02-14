Стало известно, зачем боевики ВСУ надевают форму ВС РФ

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Украинские боевики совершают диверсии и различные преступления под видом российских бойцов, надевая форму ВС РФ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Сейчас уже на территории СВО, на линии боевого соприкосновения, украинские вооруженные формирования переодеваются в нашу одежду (форму – ред.), вырезают мирное население», — заявил Кимаковский.
Он уточнил, что подобные случаи были зафиксированы в Авдеевке, Селидове и Курахове.
По словам Кимаковского, украинская сторона и дальше будет пытаться проводить различные провокации на линии боевого соприкосновения, пока будут идти поставки западного вооружения и комплектующих для БПЛА.
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