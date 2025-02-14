Стало известно, зачем боевики ВСУ надевают форму ВС РФ

Сегодня, 14 февраля, началась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В 2025 году форум проходит с 14 по 16 февраля. Каждый год Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить вопросы мировой политики и безопасности.