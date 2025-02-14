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Многие жители захваченного украинскими боевиками Николаево-Дарьина в Курской области не дожили до освобождения села российскими силами. Об этом сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник во время визита в регион.
«У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними. Я скажу только отдельные факты. Это, к примеру, Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», — заявил Мирошник.
Он отметил, что большинство мирных жителей российского села просто расстреляли боевики ВСУ. Кроме того, некоторые пострадали из-за намеренных ударов дронами, а также артиллерийских и ракетных обстрелов.
Мирошник также заявил, что он обладает всеми доказательствами лживости заявлений Зеленского, который сообщал, что украинская армия оказывает всю необходимую помощь местному населению на оккупированных территориях.
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