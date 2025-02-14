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ВСУ убили почти всех жителей Николаево-Дарьина до момента освобождения села

Мирошник: многие жители Николаево-Дарьина не дожили до освобождения от ВСУ
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Многие жители захваченного украинскими боевиками Николаево-Дарьина в Курской области не дожили до освобождения села российскими силами. Об этом сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник во время визита в регион.
«У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними. Я скажу только отдельные факты. Это, к примеру, Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», — заявил Мирошник.

Он отметил, что большинство мирных жителей российского села просто расстреляли боевики ВСУ. Кроме того, некоторые пострадали из-за намеренных ударов дронами, а также артиллерийских и ракетных обстрелов.



Мирошник также заявил, что он обладает всеми доказательствами лживости заявлений Зеленского, который сообщал, что украинская армия оказывает всю необходимую помощь местному населению на оккупированных территориях.

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«Мы сядем с Путиным и остановим войну»: Зеленский сделал важное заяление
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным
14 февраля 2025, 19:00

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции.
«Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином – Путиным», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что сделает это только после того, как будет разработан общий план по урегулированию украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом и с руководствами стран Европы.

«Только в этом случае я готов встретиться. И мы сядем с Путиным и остановим войну», — заявил Зеленский.

14 февраля началась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В 2025 году форум проходит с 14 по 16 февраля. Каждый год Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить вопросы мировой политики и безопасности.

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Стало известно, зачем боевики ВСУ надевают форму ВС РФ
Кимаковский: ВСУ надевают форму ВС РФ для совершения диверсий
14 февраля 2025, 18:42

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские боевики совершают диверсии и различные преступления под видом российских бойцов, надевая форму ВС РФ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Сейчас уже на территории СВО, на линии боевого соприкосновения, украинские вооруженные формирования переодеваются в нашу одежду (форму – ред.), вырезают мирное население», — заявил Кимаковский.

Он уточнил, что подобные случаи были зафиксированы в Авдеевке, Селидове и Курахове.

По словам Кимаковского, украинская сторона и дальше будет пытаться проводить различные провокации на линии боевого соприкосновения, пока будут идти поставки западного вооружения и комплектующих для БПЛА.

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В МАГАТЭ заявили о взрыве на Чернобыльской АЭС
14 февраля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/Blinoff

В районе Чернобыльской атомной электростанции сегодня, 14 февраля, прогремел взрыв. Усиление военной активности вокруг объекта говорит об усилении ядерных рисков.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В своей социальной сети Х он написал, что в ночь на 14 февраля ударный дрон врезался в новый защитный саркофаг, сооружённый вокруг четвёртого реактора, который был повреждён в результате печально известной аварии ещё в 1986 году. В результате возник пожар, который, впрочем, быстро потушили.

«Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет», — отметил Гросси.

Фото: istockphoto/IG_Royal

Киевский режим, разумеется, тут же попытался обвинить в атаке на ЧАЭС Россию, по традиции не приведя никаких доказательств. Подтверждаются прогнозы, например, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. Он предположил, что Украина попытается устроить провокации, чтобы обвинить Москву в ядерном терроризме на Мюнхенской конференции.

«Зеленский решил заняться самострелом, чтобы попугать Европу и обвинить во всём Россию», — заявил Рогов.

По его мнению, такая провокация отлично срежиссирована и вполне укладывается в сценарий Зеленского по дестабилизации ситуации.

Ранее высказывалось предположение, что украинские спецслужбы могут подорвать какой-либо нейтральный корабль в Балтийском море, чтобы затем добиваться запрета навигации там для российских судов.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025: обсуждение украинского конфликта, диалог США и России
14 февраля 2025, 18:01

Фото: iStock/ manfredxy

Сегодня, 14 февраля, началась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В 2025 году форум проходит с 14 по 16 февраля. Каждый год Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить вопросы мировой политики и безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности: в чем ее суть

Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодный форум, девизом которого выступает «Мир через диалог». Во время конференции мировые лидеры, дипломаты, эксперты и представители бизнес-элит беседуют на тему действующих конфликтов. Они обсуждают угрозы человечеству, а еще пути разрешения конфликтов. Форум длится три дня в мюнхенском отеле «Байеришер Хоф».

Конференция определяет свою цель как «укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности».

История Мюнхенской конференции

Первая Мюнхенская конференция проходила в 1963 году, когда в мире бушевала холодная война. Первыми участниками форума были лидеры Германии (ФРГ) и её союзники по НАТО. Изначально основатели называли её «трансатлантической семейной встречей».

После конца холодной войны участников конференции прибавилось: лидеры разных государств и регионов стали собираться в Мюнхене, чтобы обсудить угрозы безопасности, как для своих стран, так и для всего мира в целом.

Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине
Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в 2007 году отмечал, что действия Соединенных Штатов Америки подрывают глобальную безопасность, в том числе и за счёт расширения Североатлантического альянса.

Российский президент говорил, что выдвижение сил НАТО к государственным границам РФ противоречит заявлениям западных лидеров, сделанным после роспуска Организации Варшавского договора. Владимир Путин вспомнил о заявлении 1990 года главы НАТО Манфреда Вернера — в нем он обещал не размещать войска альянса за пределами территории ФРГ.

Глава РФ обратил внимание, что руководство страны готово работать «над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех».

Фото: iStock/ Xavier Lejeune

Как и когда пройдет Мюнхенская конференция в 2025 году

61-я Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. Открывает форум президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер. Обсуждения и иные мероприятия конференции будет курировать председатель Кристоф Хойсген.

В первый день конференции участники обсудят вызовы глобальной безопасности и коснутся вопросов управления мировой политикой, поговорят об устойчивости демократии. Еще в повестку включены климатические проблемы.

Завтра, 15 февраля, пройдут дискуссии о мировом правопорядке, участники обсудят конфликты и кризисы в разных регионах мира.

В воскресенье, 16 февраля, на конференции поднимут вопрос о роли Европы в мировой политике. Еще в этот день официально сменится председатель конференции в Мюнхене: место Хойсгена займет Йенс Столтенберг.

Кто участвует в Мюнхенской конференции 14-16 февраля

В число участников Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года вошли:

  • Марк Рютте, генсек НАТО;
  • Джей Ди Вэнс, вице-президент США;
  • Марко Рубио, госсекретарь США;
  • Ван И, министр иностранных дел Китая;
  • Ицхак Герцог, президент Израиля;
  • Мухаммед Штайе, премьер-министр Палестины;
  • Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана;
  • Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии;
  • Сурен Папикян, министр обороны Армении;
  • Ассад Хассан Аш-Шайбани, министр иностранных дел Сирии.
Российская Федерация не участвует в форуме с 2022 года. В этот раз от участия в конференции по безопасности также отказалась Грузия.

Марк Рютте (Фото: kremlin.ru)

Мультиполяризация как главная тема

Мультиполяризация заявлена как основная тема Мюнхенской конференции 2025 года, то есть борьба отдельных стран за усиление своего влияния на мировой арене. В докладе, который подготовили к международному форму, авторы акцентировали внимание на плачевные последствия многополярного мироустройства — они могут привести к разрыву интересов между главными мировыми силами и увеличению конкуренции.

Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским
Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским

Основные вопросы, которые участники форума планируют обсудить — это конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Африке.

Что может измениться после Мюнхенской конференции для России и мира

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что на конференции в первый же день состоятся контакты российских и американских представителей. Однако в Кремле эти сведения не подтвердили.

«Россия будет там вместе с нашими людьми. Украина тоже, кстати, приглашена. Точно не уверен, кто именно будет присутствовать от каждой страны, но там будут высокопоставленные представители из России, Украины и США», — поделился Трамп.

Чуть позже республиканец сказал, что встреча российских, украинских и американских чиновников пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Председатель MSC Кристоф Хойсген объявил, что форум может стать площадкой для предварительных переговоров по урегулированию конфликта.

«Мы надеемся, что Мюнхен будет использован [для переговоров], и у нас также есть признаки, что он послужит достижению прогресса на пути к миру на Украине», — обратил внимание Хойсген.

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Назван предполагаемый состав переговорной группы РФ по Украине
Bloomberg: в состав группы РФ по Украине могут войти Ушаков, Нарышкин и Дмитриев
14 февраля 2025, 17:54

Фото: iStock/sb2010

Агентство Bloomberg предположило, кто может войти в состав будущей переговорной группы России по Украине.
Так, по данным агентства, в переговорную сторону со стороны России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Агентство пишет, что всем давно известно о том, что Путин полагается лишь на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, которые представляют российскую сторону.

«Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров», — отмечается в материале.

Отмечается, что все члены переговорной группы РФ являются профессионалами и владеют большим опытом в международных делах. При этом авторы считают, что состав группы президента США Дональда Трампа подобными качествами не обладает и заведомо будет уступать российской.

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