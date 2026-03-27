Стало известно, ждать ли россиянам новую волну мобилизации

В Совбезе РФ исключили необходимость объявлять новую волну мобилизации
Фото: Istock/Cherkas

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос РИА Новости о возможной новой волне мобилизации.



Медведев заявил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять дополнительный военный призыв. Он уточнил, что российские бойцы выполняют все боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Для этого привлекли достаточное количество военнослужащих. Речь идёт о тех лицах, которые заключили контракт о несении военной службы в войсках и вошли в состав Объединённой группировки войск. По словам председателя Совбеза РФ, этих сил вполне хватает.

Ольга Щелокова

