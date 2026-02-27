Стань оператором БПЛА или сапёром в Подмосковье: ЦСП «Витязь» ведёт набор в штурмовое подразделение
Видео: ЦСП «Витязь»
ЦСП «Витязь» объявил о наборе в штурмовое подразделение и на профильные специальности — от операторов БПЛА до сапёров и медиков. Кандидатам обещают 3 000 000 рублей при подписании контракта, статус военнослужащего с первого дня и месяц подготовки перед допуском к практике. Подробности — в материале «Радио 1».
Центр специального назначения «Витязь» приглашает мужчин от 18 до 45 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Приоритет отдают кандидатам с опытом службы в спецподразделениях, а также специалистам в сфере IT, электроники и радиотехники. Среди требований — отсутствие серьёзных ограничений по здоровью, готовность к контракту, соблюдение правил безопасности, стрессоустойчивость и умение работать в команде.
Контрактникам гарантируют 3 000 000 рублей при подписании, статус военнослужащего с первого дня, заработную плату и государственное обеспечение. Подготовка длится один месяц, к практике допускают только после полного освоения программы.
Открыты вакансии операторов ударных и разведывательных БПЛА, сапёров, операторов РЭБ/РЭР/РЛС, связистов, медиков и санитарных инструкторов, водителей и инструкторов-аналитиков. Для операторов БПЛА предусмотрено комплексное обучение с последующей сертификацией и выдачей документов по итогам экзаменов.
Для участников СВО заявлены федеральная единовременная выплата 400 000 рублей и выплата от Московской области — 2 600 000 рублей. Также предусмотрены поощрительные выплаты, ведомственные знаки отличия, академический отпуск с сохранением места работы или учёбы, медицинское и психологическое сопровождение.
Дополнительно установлены выплаты за уничтожение техники и объектов. За захват пусковой установки HIMARS (MLRS, MARS), танков «Абрамс», «Леопард» или «Челленджер» предусмотрен 1 000 000 рублей. За уничтожение танка «Абрамс», «Леопард» или «Челленджер» — 500 000 рублей. За уничтожение самолёта, ПУ HIMARS или «Точка-У» — от 300 000 до 500 000 рублей.
Также предусмотрены выплаты за уничтожение плавсредств — от 30 000 до 300 000 рублей в зависимости от водоизмещения, танков — 100 000 рублей, БМП, БТР, САО — 50 000 рублей, БПЛА — от 5 000 до 50 000 рублей, а также путепроводов, мостов, дамб, железнодорожных станций, портов, защищённых командных пунктов и складов — 300 000 рублей.
После получения статуса ветерана боевых действий предусмотрены ежемесячная выплата 2400–3000 рублей, компенсация 50% расходов на жильё, социальная карта для бесплатного проезда, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в удобное время, путёвки в санаторий с оплатой проезда, бесплатная газификация, бесплатные протезы, снижение транспортного налога на 50% и скидка 50% на проезд по водному транспорту Московской области.
Читайте также: