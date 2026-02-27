Стань оператором БПЛА или сапёром в Подмосковье: ЦСП «Витязь» ведёт набор в штурмовое подразделение

27 февраля 2026, 16:24

ЦСП «Витязь» набирает военных в штурмовое подразделение

Видео: ЦСП «Витязь»

ЦСП «Витязь» объявил о наборе в штурмовое подразделение и на профильные специальности — от операторов БПЛА до сапёров и медиков. Кандидатам обещают 3 000 000 рублей при подписании контракта, статус военнослужащего с первого дня и месяц подготовки перед допуском к практике. Подробности — в материале «Радио 1».