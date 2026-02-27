В Крыму пройдет образовательная программа «Академия КСВО РФ»
С 30 марта по 3 апреля 2026 года в Крыму пройдет очная образовательная программа «Академия КСВО РФ» для команд НКО, помогающих участникам СВО и их семьям. В обучении примут участие 50 команд из регионов России, которые разработают и защитят собственные проекты с последующей реализацией до октября 2026 года.
Проект реализует АНО «Комитет семей воинов Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнером выступает АНО «Таврида.Арт». Обучение пройдет на базе Академии творческих индустрий «Меганом» в Судаке и продлится пять дней. В программе — три трека: «Высшая школа руководителей», «Медиа» и «Социальное проектирование». Каждая команда состоит из руководителя, медиаволонтера и специалиста по проектной деятельности.
По итогам программы планируется подготовить 150 специалистов и обеспечить реализацию 50 проектов в сфере социальной, культурной и медийной поддержки участников СВО. Эксперты Академии будут сопровождать команды до конца октября 2026 года, помогая в организационных вопросах, медиаподдержке и поиске партнеров
