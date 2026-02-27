В Крыму пройдет образовательная программа «Академия КСВО РФ»

27 февраля 2026, 12:55

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

С 30 марта по 3 апреля 2026 года в Крыму пройдет очная образовательная программа «Академия КСВО РФ» для команд НКО, помогающих участникам СВО и их семьям. В обучении примут участие 50 команд из регионов России, которые разработают и защитят собственные проекты с последующей реализацией до октября 2026 года.