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ВСУ необходимо отступить на Южнодонецком направлении, иначе они попадут в окружение, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
«Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая…, если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел», — подчеркнул офицер.
По его мнению, российская армия может без особых проблем взять ВСУ в кольцо, если будет наступать с севера и юга.
Ранее командир «Ахмата» Алаудинов озвучил сроки окончания СВО. Он заявил, что российская армия уверенно отбивает захваченные территории и конфликт может закончиться к концу текущего года.
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