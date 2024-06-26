Российский актер и певец погиб в зоне СВО

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Актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин в возрасте 56-ти лет скончался в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе театра, где артист трудился несколько лет.
Прощание с Пекцоркиным состоится 27 июня в Центре народной культуры Козьмодемьянска.
Михаил Пекцоркин являлся носителем горномарийского языка, он вошел в состав группы Горномарийского драмтеатра в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Артист работал в Театре оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле, после чего снова вернулся в драмтеатр. На СВО он ушел добровольцем.
Помимо актерской карьеры Пекцоркин известен как певец. Он выступал с сольными концертами, а также давал концерты на марийских национальных фестивалях. Отдельным его проектом стали каверы на мировые хиты (Queen, Modern Talking), которые он исполнял на горномарийском языке с целью его популяризации.
Ранее стало известно, что в ходе выполнения боевых задач на спецоперации погиб актер Леонид Гусаров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Михаил Пекцоркин являлся носителем горномарийского языка, он вошел в состав группы Горномарийского драмтеатра в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Артист работал в Театре оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле, после чего снова вернулся в драмтеатр. На СВО он ушел добровольцем.
Помимо актерской карьеры Пекцоркин известен как певец. Он выступал с сольными концертами, а также давал концерты на марийских национальных фестивалях. Отдельным его проектом стали каверы на мировые хиты (Queen, Modern Talking), которые он исполнял на горномарийском языке с целью его популяризации.
Ранее стало известно, что в ходе выполнения боевых задач на спецоперации погиб актер Леонид Гусаров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак