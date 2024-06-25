Мэр Горловки Приходько назвал число погибших под обстрелами с начала СВО

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В Горловке с начала спецоперации под обстрелами погиб 161 человек, ещё 715 получили ранения. Такие данные привёл мэр города Иван Приходько.
«С 24 февраля 2022 года украинская армия обстреливала город 15 781 раз. В результате 2 892 частных дома и 1 161 квартира повреждены или разрушены. По словам Приходько, город обстреливают без остановки, чаще всего – из подконтрольных ВСУ Константиновки, Дзержинска и посёлка Новгородское», – сообщает RT со ссылкой на Приходько.Градоначальник добавил, что из-за постоянных обстрелов в городе уже более двух лет все вузы и школы переведены на дистанционное обучение.
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Лора Луганская