Названо условие, при котором Маск отключит украинцам Starlink

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Американский миллиардер Илон Маск отключит Украину от спутниковой сети Starlink, если этого потребует президент США Дональд Трамп. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что Маск в первую очередь бизнесмен, который зарабатывает за счет Starlink.
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«Илон Маск, как и Трамп, в первую очередь бизнесмен. Он получает деньги от эксплуатации Starlink. Если Трамп прикажет, конечно же, Маск отключит, но сегодня мы пока не наблюдаем этого. Кстати, он даже изменил немного географию своих спутников», — пояснил аналитик.Матвийчук добавил, что спутники Маска не работают на территории России, но функционируют на Украине в «интересных диапазонах». Он также указал на противоречие — миллиардер выступает за мир, но дает ВСУ пользоваться его спутниками.
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Данил Пономарев