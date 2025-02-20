На Украине боятся, что Маск отключит Starlink для ВСУ

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Основатель Starlink Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы ВСУ, тогда погибнет много людей. Так считает основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.
Такой вывод она сделала после жестких заявлений президента США Дональда Трампа и Маска в адрес Владимира Зеленского.
Она пояснила, что полной альтернативы «Старлинку» на сегодняшний день нет, однако имеются несколько возможных комбинированных вариантов.
Напомним, с начала конфликта Маск за свой счет обеспечивал связью «Старлинки» на линии боевого соприкосновения. В 2023 году это стал делать Пентагон, тем не менее техническое обеспечение до сих пор предоставляет компания Маска.
В начале февраля украинский офицер с позывным «Алекс» сообщил, что ВСУ столкнулись с отключениями Starlink на фронте. По его словам, многих «выбросило из аккаунтов и удалило их». Так, он предположил, что устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий.
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«"Старлинки" могут исключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б — начнется хаос, мы потеряем очень много людей», — написала Берлинская в Telegram-канале.
Она пояснила, что полной альтернативы «Старлинку» на сегодняшний день нет, однако имеются несколько возможных комбинированных вариантов.
Напомним, с начала конфликта Маск за свой счет обеспечивал связью «Старлинки» на линии боевого соприкосновения. В 2023 году это стал делать Пентагон, тем не менее техническое обеспечение до сих пор предоставляет компания Маска.
В начале февраля украинский офицер с позывным «Алекс» сообщил, что ВСУ столкнулись с отключениями Starlink на фронте. По его словам, многих «выбросило из аккаунтов и удалило их». Так, он предположил, что устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий.
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Элина Позднякова