Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Tagesschau.
По его словам, необходима линия прекращения огня, которая в идеале должна охватывать все территории, контролируемые Россией сегодня. Экс-генсек НАТО подчеркнул, что это не очень реалистично в ближайшее время.
Столтенберг выразил мнение, что Киев может пойти на «временную уступку» территорий ради прекращения боевых действий. Украине важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в Североатлантический альянс и иные способы поддержки, заключил он.
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