Лавров: те, кто пытается усугубить ситуацию на Украине, понесут заслуженную кару

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно», — отметил министр.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что действующий американский президент Джо Байден разрешил Киеву применять западные ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории РФ. Подобное разрешение дали также Великобритания и Франция.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что визит нового руководства ЕС на Украину говорит о том, что приоритетом для него является продление украинского конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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