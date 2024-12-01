Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский заявил, что страна может присоединиться к НАТО и во время боевых действий, за исключением пятой статьи. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в Североатлантический альянс не будет касаться части ее территории. Зеленский отметил, что страна никогда не привлекала к военным действиям армии входящих в блок стран.
Он заключил, что, если поднимет вопрос о войсках НАТО в зоне конфликта на Украине, то лишится поддержки половины союзников.
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