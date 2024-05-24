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Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. Об этом Бортников сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Бортников отметил, что правительство Молдавии фактически утратило политическую независимость. По словам директора ФСБ России, в настоящее время перед республикой ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности.
Бортников заключил, что Североатлантический альянс оказывает серьезное давление на Кишинев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление властей Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть наемники из их страны говорят о лицемерии официального Кишинёва.
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Бортников заключил, что Североатлантический альянс оказывает серьезное давление на Кишинев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление властей Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть наемники из их страны говорят о лицемерии официального Кишинёва.
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Екатерина Коршунова