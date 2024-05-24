Радио1
Главная / Новости / Политика/ Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией

Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией

24 мая 2024, 09:10
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. Об этом Бортников сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Бортников отметил, что правительство Молдавии фактически утратило политическую независимость. По словам директора ФСБ России, в настоящее время перед республикой ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности.

Бортников заключил, что Североатлантический альянс оказывает серьезное давление на Кишинев.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление властей Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть наемники из их страны говорят о лицемерии официального Кишинёва.

Читайте также:

Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России

Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России

Захарова: Молдавия подтвердила своё лицемерие, заявив о наёмниках в рядах ВСУ
#молдавия
#нато
#россия
#белоруссия
#фсб
#правительство
#страны
#мид рф
#запад
В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»
24 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/irene_rebrova

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ГУР МО Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», совершенном 22 марта. Об этом он рассказал на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, в настоящее время еще продолжается расследование по факту теракта, однако уже сейчас можно сказать, что ответственность за произошедшее лежит на военной разведке Украины.

Бортников подчеркнул, что все виновные будут установлены и каждый из них понесёт наказание.

В рамках расследования уже задержаны 20 человек. В их числе как непосредственные исполнители массового убийства, так и пособники.

Читайте также:

ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР

ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на 9 мая по заданию Украины

На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии
#фсб
#расследование
#крокус сити холл
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
Вучич: Сербия не забудет, что Россия выступила против резолюции о Сребренице
24 мая 2024, 07:58

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Росиию, ОАЭ и Китай за позицию по резолюции о геноциде в Сребренице. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.
Кроме этого, он поблагодарил Словакию, Грецию, Кипр и страны Африки, Южной Америки, Азии, и Тихого океана, которые воздержались в ходе голосования.

Он заявил, что некоторые политики хотели использовать свою власть, чтобы политизировать тему геноцида в Сребренице. Суть резолюции была в том, чтобы обвинить Сербию в произошедшем. Глава Сербии подчеркнул, что те, кто хотел «заклеймить сербский народ потерпели неудачу».

Ранее президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Вучич рассказал о причинах радушного приема украинских политиков в Белграде

Президент Сербии Вучич призвал мир прислушаться к мирным инициативам КНР

Вучич допустил роспуск Республики Сербской из-за геноцида
#президент
#власть
#ссср
#страны
#оон
#вучич
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Япония внесла в санкционные списки девять организаций из России
Япония ввела санкции в отношении авиационного предприятия «224-й летный отряд»
24 мая 2024, 06:29

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Об этом сказано в пресс-релизе Минфина и МИД страны.
«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею. Данный шаг подлежит осуждению, как способствующий к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине», — указано в документе.
Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

Если у вышеуказанных компаний и частных лиц буду обнаружены активы в Японии, они будут заморожены. Также теперь для осуществления платежей указанным юридическим и физическим лицам требуется специальное разрешение японских властей.

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#санкции
#япония
#мид
#компании
#авиакомпании
#оон
#вооружения
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе потребовали начать переговоры по Украине
CDS: европейские политики и ученые потребовали начать переговоры по Украине
24 мая 2024, 04:47

Фото: istock / Diy13

Европейский союз должен провести мирную конференцию с участием России и Украины. Об этом потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, заявления которых приводит итальянское издание Corriere Della Sera.
«Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине», — сказано в письме.
В число подписантов документа вошли профессора из университетов Германии, Франции, Италии и Финляндии, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина и бывший генсекретарь Международного бюро мира Колин Арчер.

Последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее в ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#ученые
#депутат
#переговоры
#украина
#россия
#евро
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
В США заключили контракт на постройку двух ракетных фрегатов стоимостью $1 млрд
24 мая 2024, 04:26

Фото: istock / Phototreat

Соединённые Штаты заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом более одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — информирует ведомство.
Под этим подразумеваются корабли класса «Констеллейшн», представляющие собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

В исполнении контракта будут задействованы предприятия, расположенные в штатах Нью-Йорк, Висконсин. Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину и другие. Работы должны завершиться к апрелю 2030 года.

Ранее сообщалось, что первая группа украинских летчиков завершила в США обучение пилотированию истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#строительство
#контракт
#новости
#сша
#корабль
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США ограничат выдачу виз ответственным за принятие закона об иноагентах в Грузии
Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах
24 мая 2024, 03:32

Фото: istock / rarrarorro

Соединённые Штаты приступили к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества из-за принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — сказано в распространенном заявлении главы госдепартамента.
Как утверждает Блинкен, Вашингтон выражает надежду, что лидеры Грузии пересмотрят закон с целью «продвижения демократических и евроатлантических устремленияй».

Ранее депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.

До этого кврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#сша
#закон
#заявление
#депутат
#новости
#блинкен
#грузия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Судьба Фицо»: Еврокомиссар объяснил угрозы премьеру Грузии
Еврокомиссар ответил на обвинения премьера Грузии в угрозе «судьбой Фицо»
24 мая 2024, 02:48

Фото: istock / Александр Имедашвили

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.
До этого Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров в ходе беседы о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Грузинский премьер не стал учтонять, о каком именно еврокомиссаре идет речь.

«Я искренне сожалею, что определенная часть моего телефонного разговора (с премьером Грузии) была вырвана из контекста», - передает заявление Вархели агентство Франс Пресс.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#оружие
#политика
#совещание
#мероприятия
#министр
#премьера
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке
Путин и Лукашенко продолжили встречу в Минске в неформальной обстановке
24 мая 2024, 01:40

Фото: сайт Кремля

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после беседы в аэропорту Минска продолжили общение в неформальной обстановке. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России прибыл поздно вечером в столицу Белоруссии с официальным визитом. В аэропорту Минска его встретил президент Белоруссии, после чего лидеры обсудили выбор тем, которые хотели бы затронуть в ходе предстоящих переговоров.

После краткой беседы в аэропорту Путин и Лукашенко продолжили общаться в неформальной обстановке.

Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#владимир путин
#президент
#александр лукашенко
#выбор
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прибыл в Минск
Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом
23 мая 2024, 23:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом. Об этом информирует РИА Новости.
Самолет главы РФ приземлился в аэропорту Минска. Путина встретил президент республики Александр Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что «обширное общение» Путина и Лукашенко пройдет вечером того же дня. В пятницу, 24 мая, «будет целый день этого официального визита».

Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#самолет
#владимир путин
#президент
#александр лукашенко
#новости
#рф
#служба
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф