«Сторонник НАТО»: Политолог призвал не надеяться на смену курса Болгарии в отношении РФ
Политпсихолог Вафин: Радев называет себя болгарофилом, но он генерал НАТО
Премьер-министр Болгарии Румен Радев является генералом НАТО, поэтому не стоит наивно надеяться на смену курса Софии в отношении России. Такое мнение выразил политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.
Он отметил, что Радева называют евроскептиком и пророссийским политиком. Однако такие ярлыки часто вешаются для того, чтобы дискредитировать политика.
«Радев позиционирует себя как генерала НАТО, он много учился в США. Не все, кто учился в других странах, являются приверженцами их ценностей, поскольку можно получить образование за рубежом и применить знания для пользы своего государства», — уточнил Вафин в разговоре с RuNews24.ru.
Эксперт пояснил, что болгарский премьер является сторонником НАТО. При этом альянс был противником СССР, а после и России. В этой связи политпсихолог призвал оценивать его по действиям, а не словам в адрес Москвы.
Вафин напомнил, что Болгария поддерживала антироссийские санкции, а на сегодняшний день готова отказаться от российского газа. Однако «все это не дело рук Радева», который высказывался против финансирования Украины и назвал Крым российским регионом, заключил специалист.