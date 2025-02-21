Болгария ограничила возможность отправки своих военных на Украину

Фото: iStock/Georgi Dimitrov
Народное собрание Болгарии большинством голосов ограничило возможность участия болгарских военных в боевых действиях на Украине. Трансляция дебатов, продолжавшихся порядка двух часов, велась на официальном сайте парламента.
Отмечается, что в принятой декларации говорится о невозможности участия бойцов ВС Болгарии в конфликте на Украине, выходящем за рамки союзнических обязательств страны в НАТО и иных международных обязательств в рамках Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
Документ был поддержан 166 депутатами болгарского парламента. Против выступила лишь партия «Возрождение», которая настаивала на более чётких формулировках запрета.
Зампред парламентской партии «Есть такой народ» Станислав Балабанов подчеркнул, что день принятой декларации – успокоить граждан Болгарии и подчеркнуть, что ни один из военных не будет отправлен на Украину.
Депутат подчеркнул, что никто не предлагал Болгарии отправлять военных на Украину. На принятие такого решения имеет право только парламент, в который не поступало соответствующих запросов.
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Документ был поддержан 166 депутатами болгарского парламента. Против выступила лишь партия «Возрождение», которая настаивала на более чётких формулировках запрета.
Зампред парламентской партии «Есть такой народ» Станислав Балабанов подчеркнул, что день принятой декларации – успокоить граждан Болгарии и подчеркнуть, что ни один из военных не будет отправлен на Украину.
Депутат подчеркнул, что никто не предлагал Болгарии отправлять военных на Украину. На принятие такого решения имеет право только парламент, в который не поступало соответствующих запросов.
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Анастасия Чинкова