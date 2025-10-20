Болгария готова открыть воздушный коридор для самолёта Путина

20 октября 2025, 18:46

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Министерство иностранных дел Болгарии заявило о готовности открыть воздушный коридор для самолёта президента России Владимира Путина на пути в Будапешт, где у него планируется встреча с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава болгарского ведомства Георг Георгиев, слова которого приводит ТАСС.