Болгария готова открыть воздушный коридор для самолёта Путина
Министерство иностранных дел Болгарии заявило о готовности открыть воздушный коридор для самолёта президента России Владимира Путина на пути в Будапешт, где у него планируется встреча с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава болгарского ведомства Георг Георгиев, слова которого приводит ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что необходимо предоставить все условия для реализации прилагаемых усилий по достижению мира.
На вопрос о возможности открытия воздушного коридора министр ответил риторическим вопросом о том, как же состоится встреча, если один из её участников не может на неё прибыть.
Напомним, 16 октября Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о договоренности встретиться в ближайшее время в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон незамедлительно начнут подготовку к новой встрече лидеров двух стран, которая, по предварительным планам, может пройти в венгерской столице.
