Киевская фабрика M-Tac, производившая тактическую одежду и снабжавшая ею президента Владимира Зеленского и высшее руководство Украины, была уничтожена ракетными ударами ВС России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Одежду компании M-Tac носят, в частности, не только президент Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, но и главком Вооружённых сил Украины, а с недавних пор политический оппонент Зеленского — Валерий Залужный.
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