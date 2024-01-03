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В Киеве в результате российского ракетного удара пострадала фабрика М-Тас.
Она производит военную одежду, которую носит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.
Одежду данной компании носят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава офиса президента Андрей Ермак.
Производство любимой украинским руководством одежды разрушили ракетами X-101. Сотрудники фабрики не пострадали.
Также М-Тас помимо одежды производят тактическое снаряжение, обувь.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ответ РФ на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины продемонстрировал свою эффективность, уничтожив объекты ВСУ.
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Одежду данной компании носят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава офиса президента Андрей Ермак.
Также М-Тас помимо одежды производят тактическое снаряжение, обувь.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ответ РФ на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины продемонстрировал свою эффективность, уничтожив объекты ВСУ.
«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — заявил бывший сотрудник ЦРУ.Читайте также:
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Мария Фирсова