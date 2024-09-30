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Во второй половине 2024 года дезертирство из рядов Вооружённых сил Украины приняло массовый характер. Самовольное оставление своих подразделений украинские военнослужащие объясняют большими потерями и конфликтами с сослуживцами.
Обь этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на слова украинских военных, ранее совершивших побеги из своих частей. Юрист украинского центра поддержки ветеранов и их семей рассказал, что за период с 2022 года зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольно оставления военнослужащими своих подразделений.
В публикации отмечается, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет способы нелегально покинуть страну, были считанные единица. С мая нынешнего года один или несколько военнослужащих были в каждой группе, которую удавалось задержать на границе. Украинский политический деятель Олесь Доний в августе сообщал, что в этом году на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства из ВСУ. Это в три раза больше, чем в 2022 году.
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Александр Бойцов