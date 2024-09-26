«Люди закончились»: дезертир из ВСУ рассказал о полном уничтожении своей бригады

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Украинский военный 56-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Сергей Гнездилов прокомментировал своё решение уйти в самоволку. Его слова приводит MK.RU.
Он рассказал, что его обвиняют в предательстве своего подразделения. Однако предавать там некого, поскольку люди «закончились». Из-за отсутствия ротаций бригада состоит из него, командира и ещё двух подчинённых.
Гнездилов подчеркнул, что осознаёт своё правонарушение, поэтому не пытается оправдываться. Но он объяснил, что решение было вынужденным, поскольку законодательство Украины никак не регулирует этот вопрос.
Сергею удалось пообщаться с народными депутатами и принять участие в неофициальной рабочей группе, которая занимается разработкой одного из законопроектов по данной проблеме.
Он добавил, что Украина не сможет существовать как государство, если не способна мобилизовать достаточное количество людей на фронт.
Ранее боец в своих соцсетях опубликовал пост, в котором публично заявил о намерении уйти в самоволку. Этого он будет придерживаться до тех пор, пока государство не установит чёткие сроки службы или до достижения им 25 лет. При этом он добавил, что в течение пяти лет нёс безупречную службу.
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Гнездилов подчеркнул, что осознаёт своё правонарушение, поэтому не пытается оправдываться. Но он объяснил, что решение было вынужденным, поскольку законодательство Украины никак не регулирует этот вопрос.
Сергею удалось пообщаться с народными депутатами и принять участие в неофициальной рабочей группе, которая занимается разработкой одного из законопроектов по данной проблеме.
Он добавил, что Украина не сможет существовать как государство, если не способна мобилизовать достаточное количество людей на фронт.
Ранее боец в своих соцсетях опубликовал пост, в котором публично заявил о намерении уйти в самоволку. Этого он будет придерживаться до тех пор, пока государство не установит чёткие сроки службы или до достижения им 25 лет. При этом он добавил, что в течение пяти лет нёс безупречную службу.
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Анастасия Чинкова