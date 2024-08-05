На Украине пожаловались на масштабное дезертиство в рядах ВСУ

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Дезертирство в Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло угрожающих масштабов. По Офиса генпрокурору республики, в первом полугодии 2024 года зафиксировали около 29,8 тысячи случаев дезертирства военнослужащих, сообщает Deutsche Welle*.
Генпрокуратура Украина возбуждала дела по двум статьям: самовольное оставление военной части и более тяжкой за преступления, связанные с дезертирством; по первой было возбуждено 18,6 тысячи дел, по второй – 11,2 тысячи. Эта цифра более чем в три раза превышает показатель 2023 года (24,1 тысячи дел) и более чем в три раза – 2022 года (9,4 тысячи дел). Автор статьи предполагает, что каждый 14-й солдат дезертировал из своих частей.
По данным издания, с апреля ВСУ пытаются применять индивидуальный подход и связываться с военнослужащими индивидуально, командиры устанавливают причины бегства и убеждают их вернуться. Согласно достигнутой негласной договоренности, если дезертир возвращается в свою часть, дело против него прекращается.
Ранее стало известно, что Украина планирует ввести закон, позволяющий сообщать о дезертирах за вознаграждение. Если закон будет принят, он будет распространяться только на военнослужащих.
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«Проблема бегства военных из украинской армии приобрела угрожающий масштаб. Не в состоянии наказать дезертиров, власть готова простить их, лишь бы те вернулись в строй», – сообщается в материале.
По данным издания, с апреля ВСУ пытаются применять индивидуальный подход и связываться с военнослужащими индивидуально, командиры устанавливают причины бегства и убеждают их вернуться. Согласно достигнутой негласной договоренности, если дезертир возвращается в свою часть, дело против него прекращается.
Ранее стало известно, что Украина планирует ввести закон, позволяющий сообщать о дезертирах за вознаграждение. Если закон будет принят, он будет распространяться только на военнослужащих.
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Александр Климов