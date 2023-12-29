«Страна.ua»: Курс гривны упал до рекордно низкого уровня

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В результате очередного скачка девальвации курс украинской гривны на межбанковском валютном рынке обвалился до своего исторического минимума. Теперь он составляет 38 единиц за доллар.
Кром того, отмечает эксперт, на снижение курса гривны влияют негативные настроения украинцев на фоне обсуждения внесения изменений в закон о мобилизации, которые стимулировали отток людей из страны и повышенный спрос на валюту.
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