На Украине испугались гражданской войны из-за усиления мобилизации

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за решения действующего президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию на Украине может начаться гражданская война.
Он добавил, что на начала гражданской войны в стране будут влиять «все события».
Бывший советник президента отметил, что Киев планирует продолжать боевые действия даже при возможном отказе западных партнёров поставлять вооружения.
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«Денег всё равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
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Диана Аванесян