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На Украине испугались гражданской войны из-за усиления мобилизации

Соскин: Усиление мобилизации может вызвать гражданскую войну на Украине
25 декабря 2023, 02:05

​Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за решения действующего президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию на Украине может начаться гражданская война.
Он добавил, что на начала гражданской войны в стране будут влиять «все события».

«Денег всё равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.


Бывший советник президента отметил, что Киев планирует продолжать боевые действия даже при возможном отказе западных партнёров поставлять вооружения.

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На Украине ужаснулись тактике ВСУ
Главред портала «Цензор.нет» Бутусов: тактика ВСУ требует полного пересмотра
25 декабря 2023, 02:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Главный редактор портала «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов выразил мнение о необходимости полной переработки текущей тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что она приводит к серьезным потерям.
«Та тактика, которую мы используем сейчас, просто неприемлема! Это недостаток хорошей тактики и отсутствие стратегии», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, ВСУ неэффективно используют имеющееся вооружение. Он указал на отсутствие укреплений в обороне и недостаток системного использования дронов. Также отметил, что украинские войска нападают без достаточных резервов.

Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко отметил, что ни одна из изученных ВСУ тактик, основанных на опыте НАТО, не оказалась эффективной против массивных сил России.

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Названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз
Nihon Keizai: коррупция является самым тревожным аспектом на пути Украины в ЕС
25 декабря 2023, 01:57

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Коррупция, по мнению японского издания Nihon Keizai, является, возможно, самой главной проблемой Украины на пути в Европейский союз (ЕС).
Издание отмечает, что даже Министерство обороны, вовлеченное в противостояние с российской армией, постоянно сталкивается с обвинениями в коррупции, особенно в области продовольствия и оборудования.

«Никто не будет мириться с исчезновением средств, выделенных для поддержки, в темноте», - говорится в материале.
Автор также предполагает, что энтузиазм вокруг переговоров о присоединении скоро может уступить место разочарованию из-за финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, это может привести к тому, чего хочет Россия.

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Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой
Боец «Кракена»: Россия подготовила линию обороны, которую невозможно прорвать
25 декабря 2023, 01:37

Фото: iStock/Nzpn

Российская армия разработала выдающуюся линию обороны, которая оказалась непробиваемой во время контратаки, отметил боец батальона «Кракен» в беседе с журналистом Романом Бебехом.
Он отметил, что контратака началась не по заранее разработанному плану, что привело к отсутствию согласованности действий между различными подразделениями и высоким потерям.

Летом этого года началась контратака ВСУ, но украинская сторона практически не добилась значимых результатов. В свете неудач Украины российская армия, по мнению военных экспертов, может начать собственное масштабное наступление. Это рассматривается как логическое развитие военных действий.

Согласно оценкам российской стороны, потери ВСУ в ходе контратаки составили почти 200 тысяч человек.

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«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы
25 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/RamonCast

В Одессе прогремели взрывы. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщает в своём Телеграм-канале.
Подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Глава МО Украины Умеров: демобилизации не будет до конца конфликта
24 декабря 2023, 18:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В данный момент на Украине анализируются решения, позволяющие военным отдохнуть или быть частично уволенными, но не демобилизованными.
Об этом рассказал министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданию «Общественное».

«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, дающие возможность человеку, который уже 2 года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично освобожден», — говорит Рустем Умеров.
Умеров объяснил, что власти прорабатывают данные вопросы юридически, законодательно и технически. По словам министра, речь здесь идёт об огромном кластере решений, накопившихся за последние 2 года.

«А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание» —сказал в заключении Умеров.
Ранее сообщалось, что власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе. Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.

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#политика
#новости
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Посланник папы Римского сообщил о прогрессе в достижении мира на Украине
Посланник Ватикана Дзуппи: в урегулировании на Украине наблюдается продвижение
24 декабря 2023, 18:38

Фото: iStock/uzhursky

Посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам кардинала, он посещал Украину, РФ, КНР и США. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.

Он также высоко оценил роль Пекина в стремлении завершить украинское противостояние.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Мэр Кулемзин: школа на западе Донецка получила повреждения из-за обстрела ВСУ
24 декабря 2023, 17:57

Фото: iStock/zabelin

Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ получило повреждение здание школы в Кировском районе.
Сообщается, что из-за обстрела было повреждено остекленение школы. Информация о пострадавших и иных повреждениях уточняется.

Как стало известно, с 14:30 по 15:05 украинская армия выпустила по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Напомним, что снаряды данного калибра стоят на вооружении Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#школы
#армия
#сво
#всу
#запад
#киев
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L’Express: без американского оружия Украине поможет только чудо
24 декабря 2023, 16:50

Фото: istockphoto/ValleraTo

Во Франции назвали единственное условие, благодаря которому Украина может победить в конфликте, если Америка перестанет поддерживать Киев.
Своё мнение выразил обозреватель Фредерик Ансель в ролике журнала L’Express на YouTube.

«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками», —говорит Ансель.
По мнению обозревателя, если ситуация не изменится в скором времени, то в 2024 году тактическую победу в конфликте одержит РФ.
Ансель предполагает, что в 2024 году российскому президенту Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка в мире.

В рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко. По словам Марченко, абсолютно не понятно, как восполнить дефицит личного составка в ВСУ.

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#украина
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Риттер: большинство находящихся на фронте солдат ВСУ не доживут до Нового года
24 декабря 2023, 15:57

Фото: iStock/Nzpn

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер написал в социальной сети X, что большинство солдат ВСУ вряд ли доживут до Нового года.
Такой фразой Риттер отреагировал на высказывание советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который попросил передать теплые пожелания сотням тысяч украинцев, которые встретят Новый год на линии боевого соприкосновения.

Напомним, что ранее генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко сообщил, что не понимает, как в рамках плана властей мобилизовать еще пятьсот тысяч человек в войска, ведь добровольцы «закончились».

Ситуация в рядах украинских войск с каждым днем становится все хуже. В Верховной Раде не раз признавали провал украинцев не только по ходу боевых действий, но и по мобилизации.

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#добровольцы
#всу
#запад
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