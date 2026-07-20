Суд в Ставропольском крае отправил под стражу фигуранта дела о подготовке теракта
Суд в Ставропольском крае заключил под стражу мужчину, которого следствие считает агентом украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в подготовке взрыва автомобиля капитана запаса Вооружённых сил России, участвовавшего в специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.
Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Судья изучил материалы дела и назначил фигуранту меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца. Решение уже вступило в законную силу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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