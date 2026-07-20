Суд в Ставропольском крае отправил под стражу фигуранта дела о подготовке теракта

20 июля 2026, 11:16

На Ставрополье арестовали преступника, готовившего подрыв машины участника СВО

Фото: iStock/Diy13

Суд в Ставропольском крае заключил под стражу мужчину, которого следствие считает агентом украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в подготовке взрыва автомобиля капитана запаса Вооружённых сил России, участвовавшего в специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.