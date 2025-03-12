Суджа освобождена: 12 марта ВС РФ полностью вернули контроль над российским городом

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12 марта 2025 года армия России полностью вернула контроль над городом Суджа в Курской области. Об этом сообщает Shot со ссылкой на российских бойцов, находящихся там.
По данным издания, сейчас в городе еще остается небольшое число украинских боевиков, но они все отступают. Сейчас аэроразведка вычисляет, где могут находиться отбившиеся от своих военные ВСУ, после чего по ним наносится удар. Параллельно бойцы ВС РФ тщательно проверяют все дома и подвалы.
Отмечается, что в Судже осталось множество техники НАТО, которая может быть заминирована. Так, российские штурмовики зачищают Суджу, а на улицу начинает выходить мирное население.
О полном освобождении Суджи пишет и Telegram-канал Condottiero. По его данным, на 11:30 по мск город полностью под контролем российских сил.
Официально Минобороны освобождение российского города не подтверждало.
Тем не менее, противник ведет артиллерийский огонь по городу. Командование ВСУ наносит неизбирательные удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО «HIMARS», пишет военкор Евгений Поддубный.
По словам военкора Александра Симонова, освобождение Суджи станет ключевой точкой в освобождении Курской области.
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Отмечается, что в Судже осталось множество техники НАТО, которая может быть заминирована. Так, российские штурмовики зачищают Суджу, а на улицу начинает выходить мирное население.
О полном освобождении Суджи пишет и Telegram-канал Condottiero. По его данным, на 11:30 по мск город полностью под контролем российских сил.
Официально Минобороны освобождение российского города не подтверждало.
Тем не менее, противник ведет артиллерийский огонь по городу. Командование ВСУ наносит неизбирательные удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО «HIMARS», пишет военкор Евгений Поддубный.
По словам военкора Александра Симонова, освобождение Суджи станет ключевой точкой в освобождении Курской области.
«Противника еще надо будет выдавить из оставшейся части области, но больше ВСУ особо закрепиться негде. Так что со сдержанным оптимизмом можно сказать, что Курская авантюра укропов подходит к концу», — пишет Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».
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Элина Позднякова