Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР РФ.
Согласно информации источника, наиболее подходящим кандидатом на смену нынешнего предводителя киевского режима Вашингтон считает экс-главкома ВСУ Залужного. В ведомстве отметили, что в настоящее время Штаты и их сателлитов устраивает происходящее, в котором легитимность Зеленского полностью зависит от поддержки западных государств.
Ранее итальянское издание Antidiplomatico сообщило, что наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.
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Екатерина Коршунова