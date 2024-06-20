В Киеве разгромили могилы военных ВСУ «Джуса» и «Да Винчи»

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В Киеве неизвестные разгромили украинских военных боевиков Дмитрия Коцюбайло («Да Винчи»), Андрея Пильщикова («Джус») и Павла Петриченко. Об этом сообщает издание «Страна».
Инцидент произошел в ночь на 20 июня. На попавших в сеть кадрах с кладбища можно заметить, что в местах захоронений были разбиты лампадки, сломаны таблички с именами солдат ВСУ, а также разрисованы фотографии погибших.
Снимавший видео очевидец предложил организовать «гражданский пост» возле могил, поскольку охранников для тщательной защиты могил не хватает.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля 2023 года неизвестные ворвались на «Морское» кладбище Востока, где надругались над 38 российскими флагами, вывешенными над могилами военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Снимавший видео очевидец предложил организовать «гражданский пост» возле могил, поскольку охранников для тщательной защиты могил не хватает.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля 2023 года неизвестные ворвались на «Морское» кладбище Востока, где надругались над 38 российскими флагами, вывешенными над могилами военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова