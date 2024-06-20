На Украине повредили одну из теплоэлектростанций

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Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине. Об этом написали в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
В каком регионе расположена ТЭС, в ДТЭК не уточнили. Также остается неизвестным, какие именно повреждения получил объект.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова