Связь с Максом Фадеевым, отношения с Серябкиной** и критика СВО: почему на самом деле Елена Темникова покинула SEREBRO

Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)
Сегодня бывшей участнице группы Serebro исполняется 40 лет. Как начиналась карьера певицы Елены Темниковой и как она живет сейчас — в материале «Радио 1».
«Фабрика звёзд» и сольная карьера
В 2003 году Лена Темникова впервые заявила о себе на проекте «Фабрика звёзд-2». Третье место не стало преградой — напротив, участие в шоу открыло ей двери в индустрию. Были гастроли, реалити-шоу «Последний герой», а затем и судьбоносный контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Так на сцене появилась группа Serebro — дерзкая, вызывающая, запоминающаяся. Минимум одежды, максимум провокации. В 2007 году коллектив представлял Россию на «Евровидении» и занял третье место — более чем достойный результат на фоне того времени.
Однако в 2014 году Темникова покидает группу, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Так началась её сольная карьера, которая оказалась не менее успешной. Помимо музыки, певица активно участвует в благотворительности — она входит в попечительский совет фонда «Созвездие сердец».
Личная жизнь
За её плечами два брака. Первый — с коллегой по «Фабрике» Алексеем Семёновым, с которым они прожили вместе шесть лет. Вторым избранником стал бизнесмен Дмитрий Сергеев, за которого Лена вышла замуж в 2014 году. Уже через год у пары родилась дочь Александра.
Елена Темникова (Фото: Instagram*/lenatemnikovaofficial)
Скандал
Один из самых обсуждаемых эпизодов биографии Темниковой — её затяжной конфликт с Ольгой Серябкиной, коллегой по группе Serebro. Когда-то они казались неразлучными, но позже всё изменилось. Темникова обвинила Серябкину в романе с продюсером Максимом Фадеевым, утверждая, что стала свидетельницей их близких отношений. В ответ Серябкина заявила, что никаких чувств к Фадееву не питала, зато у неё самой якобы был роман с Темниковой**.
По её словам, отношения держались в тайне. Многие до сих пор гадают — был ли это реальный конфликт или умелый пиар-ход? Как бы то ни было, мало кто не слышал об их конфликте. Даже попытка Серябкиной предложить Темниковой записать совместный трек успехом не увенчалась — Лена отказалась. То ли старые обиды дают о себе знать, то ли музыкальные вкусы разошлись слишком сильно.
Эскотр-услуги, однополая любовь** и роман с Фадеевым? Слухи о том, как Ольга Серябкина добилась популярности на сцене
Высказывания об СВО
После начала спецоперации на Украине Темникова открыто высказалась против происходящего, назвав ситуацию «катастрофой». Эта позиция не осталась без последствий: певицу вырезали из юбилейного фильма о «Фабрике звёзд», а её директор заявил, что команда не собирается поддаваться цензуре.
Звучали даже призывы отменить выступление Темниковой на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге — с такой инициативой выступила Екатерина Мизулина. Однако концерт всё же состоялся. В соцсетях певица написала, что увидела в глазах зрителей «надежду на мир». Возможно, публика в тот момент ждала не политических заявлений, а новых хитов.
Читайте также:
«Стыдно ей, что она из России»: как живет Светлана Немоляева после сердечного приступа и что она думает о Галкине*** и Хаматовой
Рубио передал Лаврову позицию Трампа по конфликту на Украине
Первая летняя смена в лагере для детей участников спецоперации начнётся 30 мая
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
*** Признан иноагентом в РФ
Дарья Филинова