SZ: авиабомбы ВКС РФ оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове

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Российские планирующие авиабомбы стали главной причиной для падения Авдеевки и теперь оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове. Об этом сообщает чешская газета Seznam zprávy. В материале уточняется, что еще одна существенная проблема – это расположение бомбардировщиков в глубине России, куда не может дотянуться Украина.
«В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове», — отмечают в публикации.
По данным издания, американские истребители F-16, которые должны отправить Украине, не смогут поменять положение дел в небе над страной, ведь им придется столкнуться с противником, который совершенствует свои умения по мере продолжения конфликта.
«Одна из проблем — наземная противовоздушная оборона. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. <…> То есть российская ПВО значительно снизит эффективность F-16», – заключили в газете.Авиабомбы с модулями планирования и коррекции позволяют российским самолетам бить по укрепрайонам противника в зоне СВО, не подставляясь под прицел зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
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Данил Пономарев