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На Западе забили тревогу из-за решения России впервые применить новый боеприпас, который может сильно повлиять на ход конфликта, сообщили в издании Business Insider.
«Воздушно-космические силы России применяют на территории Украины новый тип боеприпасов, который может значительно повлиять на ход боевых действий», — говорится в публикации.
В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54. Это может быть очень опасно для украинских военных. Планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает её ещё более опасной.
Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наёмников, а также по объектам инфраструктуры, связанным с ВСУ: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как неоднократно подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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