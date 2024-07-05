Треснул фундамент у домов: как ВС РФ ударили по ВСУ ФАБ-3000 и почему на Западе ужаснулись русским оружием

Допустимое количество вишни составляет 200-300 граммов в день, а абрикосов при условии, что они крупные, можно съесть 3-4 штуки, рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, передает РИА Новости.