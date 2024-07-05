Треснул фундамент у домов: как ВС РФ ударили по ВСУ ФАБ-3000 и почему на Западе ужаснулись русским оружием

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/opublikovani-kadri-udara-fab-3000-vs-rf-po-punktu-upravleniya-vsu-v-nyu-iorke/
Россия, согласно предварительной информации, впервые использовала под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000. Что известно о применении нового оружия, какими оно обладает характеристики и какую вызвало реакцию на Запада, читайте в материале «Радио 1».
ВКР России впервые использовали ФАБ-3000 в зоне проведения СВО в июне
Удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) с трехтонным 3000 тонн нанесли по пункту временного расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липцах на территории Харьковской области. Впоследствии ВКС России опубликовали кадры использования оружия. Согласно информации, полученной с места, удар был произведен по 3-му батальному 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Тогда в рядах украинского подразделения достигли 70 человек.
Опубликованы кадры удара ФАБ-3000 ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
В начале 2024 года Россия возобновила серийное производство бомб ФАБ-3000. Этот боеприпас модификации М54 весит более 3 тонн и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 является бомбардировщик Ту-22М3, но информация об использовании этими самолетами бомб с УМПК на данный момент отсутствует. При этом в арсенале Су-34, оснащенного планирующими бомбами, не входит ФАБ-3000. Однако, как отмечают авторы Telegram-канала Fighterbomber, этот самолет теоретически обладает способностью сбрасывать подобный боеприпас: Су-34 может нести боевую нагрузку в 8 тонн.
Военный эксперт рассказал о применении ФАБ-3000
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 может быть использована для ударов по специально укрепленным районам, таким как мариупольская «Азовсталь», а новая технология практически превратит ее в высокоточное оружие.
При использовании в сочетании с баллистическими вычислителями сброса ФАБ-3000 превращается «в высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением», подчеркнул собеседник. Кроме того, если ФАБ-3000 будет оснащен универсальными модулями планирования и коррекции, бомба может быть сброшена с такого расстояния, которое позволит воздушному носителю не входить в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника.
«Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции», – заключил эксперт.
Западные СМИ поразились эффективности российских авиабомб
Эксперты из The Washington Post отметили, что российские военно-воздушные силы (ВВС) значительно повысили свою эффективность за счет более широкого использования планирующих авиабомб. Аналитики подчеркивают, что это привело к успехам Российской Федерации на фронте. Мощь авиабомб была признана и в рядах вооруженных сил Украины.
«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000
Например, спикер украинской военной группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы «просто сносят, разрушая дома и фундаменты, которые можно использовать для оборонительных укреплений». Также издание процитировало слова командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина: «Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию».
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Александр Климов