ТАСС: у Бессаловки в Сумской области уничтожена штурмовая рота «Айдара»*

01 августа 2025, 10:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

У деревни Бессаловка в Сумской области была полностью уничтожена штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*, признанного в России террористической организацией и запрещённого на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.