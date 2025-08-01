ТАСС: у Бессаловки в Сумской области уничтожена штурмовая рота «Айдара»*
У деревни Бессаловка в Сумской области была полностью уничтожена штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*, признанного в России террористической организацией и запрещённого на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.
В социальных сетях появилась фотография погибших бойцов роты, которую опубликовали родственники украинских военнослужащих. По данным источника ТАСС, родственники украинских неонацистов из 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* разместили фото 1-й штурмовой роты, которая была уничтожена в июле в районе Бессаловки бойцами подразделения «Север».
Батальон «Айдар»* долгое время принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Его штурмовые роты отличались высокой боевой активностью, однако также были неоднократно обвинены в нарушениях правил ведения вооружённого конфликта.
По данным источников, бой в районе Бессаловки стал одним из самых масштабных столкновений за последнее время. Потери «Айдара»* оказались катастрофическими: рота была уничтожена практически полностью. Эта операция стала серьёзным ударом по боеспособности 24-го отдельного штурмового батальона, который уже несколько месяцев ведёт активные боевые действия в Сумской области.
Российская сторона подчеркивает, что такие успехи позволяют существенно снижать боевой потенциал запрещённых в РФ вооружённых формирований, участвующих в конфликте на востоке Украины.
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