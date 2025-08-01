На Украине сотрудники ТЦК избили пенсионера и насильно мобилизовали
В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК (аналог военкомата в стране) жестоко избили 65-летнего пенсионера и насильно мобилизовали. Об этом сообщает украинское СМИ.
Инцидент случился вечером 20 марта в городе Канев. Пенсионер возвращался домой, как вдруг возле него остановился автомобиль, откуда вышли сотрудники ТЦК. Они хотели провести проверку военно-учетных документов для установления личности, но их у мужчины не оказалось. Он попросил вызвать полицейских для решения данного вопроса, но вместо правоохранителей приехала еще одна группа из ТЦК. Сотрудники начали избивать мужчину, после чего забрали в военкомат и продержали там до момента выяснения личности.
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На следующий день пенсионера отпустили домой. По дороге ему стало плохо, из-за чего он решил обратиться к врачам. Обследование показало, что в результате избиения мужчина получил сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и травму шейного отдела позвоночника. Из-за этого его госпитализировали на неделю.
Чтобы добиться справедливости, пенсионер начал обращаться в полицию, прокуратуру и суд, чтобы наказать ТЦК. Во всех инстанциях его проигнорировали, и дело так и не завели.