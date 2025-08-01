На Украине сотрудники ТЦК избили пенсионера и насильно мобилизовали

01 августа 2025, 10:18

Фото: iStock/Olena_Z

В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК (аналог военкомата в стране) жестоко избили 65-летнего пенсионера и насильно мобилизовали. Об этом сообщает украинское СМИ.





Инцидент случился вечером 20 марта в городе Канев. Пенсионер возвращался домой, как вдруг возле него остановился автомобиль, откуда вышли сотрудники ТЦК. Они хотели провести проверку военно-учетных документов для установления личности, но их у мужчины не оказалось. Он попросил вызвать полицейских для решения данного вопроса, но вместо правоохранителей приехала еще одна группа из ТЦК. Сотрудники начали избивать мужчину, после чего забрали в военкомат и продержали там до момента выяснения личности.



