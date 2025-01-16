Telegraph: Британия может отправить войска на Украину для противодействия РФ

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Великобритания может отправить свои войска на Украину для сдерживания российской армии. Об этом заявил корреспондент The Telegraph Джо Барнс в статье изданию.
«Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть задействованы, чтобы создать силу, способную сдержать еще одну российскую атаку», — написал журналист.
Барнс отметил, что таким способом Британия должна помочь Украине сдержать атаку вооруженных сил РФ. Ввод армии Соединенного Королевства должно произойти в рамках использования миротворческих войск. Ключевая роль в случае введения армии должна быть на авиация Великобритании. Ее задачей будет патрулирование буферной территории в зоне сво.
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Иван Мусатов