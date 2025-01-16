ВСУ нанесли массированную атаку дронами на пороховой завод в Тамбовской области

Фото: iStock/rancho_runner
В Тамбовской области зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ, которые летели в направлении порохового завода возле села Кузьмино-Гать. Об этом сообщает Mash.
«Массовый налет украинских дронов на Тамбовскую область. Предварительно, все летели в сторону порохового завода недалеко от села Кузьмино-Гать», — передает telegram-канал.
Со слов местных жителей, они видели несколько беспилотников самолетного типа. Также была слышна работа ПВО. Сообщается о вспышках в небе. По предварительной информации, беспилотники были запущены из Харьковской области, которая находится в 500 километрах от завода.
Читайте также:
Baza: три беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
На Украине воздушную тревогу объявили в Киевской и еще двух областях страны
Минобороны: армия РФ нанесла ответные удары по газовой инфраструктуре Украины
Иван Мусатов