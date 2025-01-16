ВСУ нанесли массированную атаку дронами на пороховой завод в Тамбовской области

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», который создали новгородские инженеры, ликвидировал военную технику Североатлантического альянса (НАТО) на сумму более 300 миллионов долларов в зоне спецоперации (СВО). У оружия есть уникальные характеристики. Что это за дрон и где его будут производить — в материале «Радио 1».