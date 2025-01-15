Telegraph: Британия задействует таанки для противостояния России

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Великобритания собирается использовать танки Challenger 2 для формирования сил противодействия российским войскам на территории Украины. Кроме того, будут задействованы также боевые машины пехоты Warrior.
Об этом пишет британское издание The Telegraph. В публикации указано, что, помимо перечисленной военной техники, на Украине будут задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 и тысячи британских военнослужащих.
Военные Королевских Вооружённых сил, согласно планам командования, будут нести службу на наблюдательных постах на определённых участках демилитаризированной зоны, которая, возможно, будет создана по условиям мирного соглашения. Предполагается, что для патрулирования этой зоны будут задействованы истребители и ударные вертолёты Apache.
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«Британские войска планируется разместиться вдоль демаркационной линии», — пишет автор материала.
Военные Королевских Вооружённых сил, согласно планам командования, будут нести службу на наблюдательных постах на определённых участках демилитаризированной зоны, которая, возможно, будет создана по условиям мирного соглашения. Предполагается, что для патрулирования этой зоны будут задействованы истребители и ударные вертолёты Apache.
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Александр Бойцов