Дмитрий Хрусталев (Фото: соцсети)
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в украинский «Миротворец» за то, что исполнил новогоднюю мечту четверых детей из Макеевки. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
По данным канала, четверо мальчишек попали в программу «Шаг к мечте» после того как выстроили блокпост и салютовали проезжающим бойцам российской армии.
Так, в конце 2024 года мальчиков позвали на съемку на съёмки, а Хрусталев свозил ребят на танковый полигон. Детям дали возможность покататься на танках и пострелять из автоматов и другого оружия.
Украинская сторона обратила на это внимание, и Хрусталева внесли в «Миротворец».
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Так, в конце 2024 года мальчиков позвали на съемку на съёмки, а Хрусталев свозил ребят на танковый полигон. Детям дали возможность покататься на танках и пострелять из автоматов и другого оружия.
Украинская сторона обратила на это внимание, и Хрусталева внесли в «Миротворец».
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Элина Позднякова