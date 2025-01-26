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Попал в базу «Миротворца» за поддержку СВО: как живет Николай Наумов из «Реальных пацанов», помощь детям, личная жизнь

Николай Наумов (Фото: соцсети)

Николай Наумов (Фото: соцсети)

Николай Наумов стал известным благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны» о молодежи из Перми. С участием актера было отснято 14 сезонов сериала.
О том, чем сегодня занимается Николай Наумов, как помогает России и за что его внесли в базу «Миротворец», расскажет редакция «Радио 1».

За что Николая Наумова внесли на сайт «Миротворец»


Многие знают, что сериал «Реальные пацаны» закончился очень патриотично – визитом главных героев в военный госпиталь. Стоит отметить, что это не только часть сюжета, но и жизненная позиция самих актеров по отношению к своей Родине.



Николай Наумов (Фото: соцсети)

В настоящее время съемкам в кино Николай Наумов предпочел тур по приграничным городам России. Некоторое время назад актер приезжал в Шебекино Белгородской области, где пообщался с местной молодежью, приложился к святым мощам и даже пришел на вечернее богослужение. По словам Наумова, ему необходимо было увидеть своими глазами, что происходит на улице.

В 2023 году актера внесли в базу«Миротворец», а также сделали на Украине персоной нон-грата. Самого актера эта новость абсолютно не огорчила.

Николай Наумов и благотворительность


Примечательно, что Наумов принимает активное участие в благотворительных акциях и даже является благотворителем сразу двух детских фондов — это «Живи, малыш» и «Дедморозим».

Актер после победы в проекте «Форт Боярд» в 2021 году передал свой денежный приз в эти организации. В 2018 году Николай стал креативным директором приложения «Автокласс», в котором учит соискателей ПДД с помощью простых аудио- и видеоуроков, красочных картинок и скетчей с самим актером.

Личная жизнь Николая Наумова


Пока фанаты думали, что экранный роман с Зоей Бербер перерос в реальный, Николай Наумов уже состоял в браке. Его избранницей стала девушка по имени Альбина, с которой он познакомился на праздновании Дня города еще в 2007 году. У нее татарские корни, она мечтает о большой и дружной семье.

Николай Наумов и его жена Альбина (Фото: соцсети)

Альбина Наумова уже родила мужу троих детей. Первой стала дочь Амина, которая родилась, когда Николай снимался в «Реальных пацанах». После этого на свет появился сын Александр. Третьим ребенком в семье стал еще один сын Сергей. В настоящее время Альбина занимается воспитанием детей.

Стоит отметить, что Николай полностью обеспечивает брата супруги, Даниила Сафина, который стал инвалидом. Это произошло более 10 лет назад, когда он получил серьезную травму головы в драке и долго пролежал в реанимации. Наумов полностью взял на себя ответственность за него.

Николай Наумов сегодня


«Реальные пацаны» остались в прошлом, а новых проектов с участием Николая Наумова в настоящее время не так много. Ранее Наумов организовал тур по белгородским городам приграничья. Николай верит в светлое будущее для своей страны и детей, поэтому старается всячески поддерживать боевой дух российских бойцов.

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Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах
Shot: Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы в 10 млн руб
26 января 2025, 13:09

Анна Асти (Фото: соцсети)

Певица Анна Асти вновь повысила стоимость своих выступлений на корпоративах до десяти миллионов рублей. Как пишет Shot, ценник был снижен до трех миллионов на фоне скандала с голой вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
Возвращены и прежние условия проведения мероприятий. Речь идет о перелетах бизнес-классом, VIP-проходах, а также дорогих тонированных машинах и просторных номерах в отелях, не ниже пяти звезд.

Кроме того, певица требует швейцарский шоколад, горячие блюда и фрукты. За границей ей необходимы суточные в размере 200 долларов, а каждый член ее команды должен получить по 100. Также нужен безлимитный интернет, элитный алкоголь и закуски, а съемки должны быть согласованными. Съемки «втихушку» нарушителям обойдутся в один миллион рублей штрафа.

Ранее сообщалось об опасной болезни Сергея Лазарева.

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«Вот кольцо»: Акинфеев рассказал о своем необычном предложении жене
Акинфеев впервые появился на публике с женой Екатериной
26 января 2025, 12:51

Игорь Акинфеев (Фото: соцсети)

Футболист Игорь Акинфеев впервые появился с супругой Екатериной на «Шоу Воли», передает VOICE. Там 38-летний вратарь рассказал о том, как сделал своей женщине предложение.
«Это гениальный поступок. Паша, это всё заезженное – белое платье, ужин в ресторане, тратится куча денег... Человек стоит, моет посуду. Я подошел, постучал Катю по плечу, сказал: «Вот кольцо», — поделился Акинфеев.
Сама Екатерина рассказала, что не смогла посмотреть один из матчей мужа из-за волнения, а также раскрыла некоторые семейные секреты.

Пара воспитывает сына Даниила, а также двух дочерей: Евангелину и Анну. Футбольные фанаты узнали о свадьбе 17 мая 2014 года, когда на свет появился первенец Даниил.

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«Невозможно перестать»: жена Петросяна показала фото в купальнике
Жена Петросяна Татьяна Брухунова показала фото в купальнике
26 января 2025, 12:26

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Фото в купальнике продемонстрировала подписчикам в соцсетях молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Известно, что пикантный снимок сделан на Мальдивах. Женщина кокетливо прокомментировала его.
«Невозможно перестать снимать эту воду», — гласит публикация.

Фото: соцсети

Конечно же, аудитория незамедлительно отреагировала на фотографию, отметив сногсшибательную фигуру избранницы 79-летнего сатирика.

«Хороша!», «Ни убавить, ни прибавить!», «Да, фигурка потрясающая! Умница и красавица!», «Какая статуэтка», — пестрят комментарии комплиментами.
В 2024 году Брухунова поделилась, что смогла победить свой страх воды. Плавать она научилась в Сочи.

Перед этим стало известно о «горячей» фотосессии певицы Анны Ивановой (Ханна). Недавно исполнительница отметила 34-летие.

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Рита Дакота пожелала Юре Борисову завоевать «Оскар»
26 января 2025, 12:11

Рита Дакота (Фото: соцсети)

Певица Рита Дакота выразила уверенность в том, что актер Юра Борисов сможет завоевать заветную статуэтку, передает The VOICE Mag.
В настоящее время Рита находится в Америке. В Нью-Йорке она снимала новые клипы в надежде добиться успеха на западной сцене. По ее словам, она очень счастлива за Юру Борисова, а также желает ему победы.

«Пускай наши талантливые актеры, музыканты, художники, театралы и гении всех профессий штурмуют мировую сцену. И будут соединять и примирять людей всех стран во времена ненависти и и разделения. Очень верю в это!» — подчеркнула исполнительница.

Напомним, актер включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая роль мужская второго плана» за фильм «Анора». На эту награду, помимо россиянина, претендуют Киран Калкин, Джереми Стронг и Гай Пирс, а также Кларенс Маклин. Победителей премии объявят 2 марта в Лос-Анджелесе.

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«Он ждал меня…»: Вера Брежнева заинтриговала подписчиков новым бойфрендом
Певица Вера Брежнева заинтриговала подписчиков новым бойфрендом
26 января 2025, 12:06

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Новым бойфрендом заинтриговала подписчиков в соцсетях певица Вера Брежнева. Она опубликовала фотографию молодого человека, чье лицо скрыто кепкой с пугающей надписью Mental Breakdown («психический срыв»). Исполнительница уточнила, что знакома с мужчиной уже не один год.
«Впервые я встретила его, когда мне было 18. Мы только встретились, и я ушла. Затем встретились снова и даже жили вместе несколько месяцев. Но, как иногда случается, что-то не сработало… Он ждал меня… Я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем. И наконец я хочу поговорить об этом», — рассказала селебрити.
Вместе с тем Брежнева добавила, что не торопится под венец, поскольку уже была замужем. Она считает, что ей и ее бойфренду необходимо хорошо узнать друг друга.

Ранее стало известно, кем является новый спонсор Веры Брежневой.

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#вера брежнева
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#шоу-бизнес
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«Долгое время отношения были дружескими»: Катя Кабак рассказала о начале романа с Тимуром Родригезом
Катя Кабак рассказала о начале романа с Тимуром Родригезом
26 января 2025, 11:09

Тимур Родригез и Катя Кабак (Фото: соцсети)

В 2023 году Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Теперь шоумен счастлив в отношениях с Катей Кабак. О том, как начинался их роман, пишет «СтарХит».
Слухи о романе между звездами появились почти сразу же после новостей о разводе Тимура. По словам Кати, на тот момент между ними были только дружеские отношения.

«Мы знакомы с Тимуром 15 лет. У нас очень много общих знакомых. Нам всегда было легко общаться. Мы хорошо понимали друг друга, оказались на одной волне. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы всегда поздравляли друг друга с праздниками. Он был желанным гостем на моих днях рождения», — вспомнила Кабак.

Катя рассказала, что их встреча с Родригезом состоялась спустя полгода после его развода с женой. Затем пара стала видеться чаще, а также появляться вместе на светских мероприятиях.

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Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с дочерью и будущим зятем
26 января 2025, 10:18

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и ее женихом (Фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем блоге новый снимок вместе с дочерью Ариадной и ее женихом Евгением.
«Мои любимые в гримерке», — подписала фотографию Анастасия.

Впервые об отношениях 19-летней Ариадны и ее возлюбленного стало известно на празднике по случаю 49-летия российской балерины. На праздновании Ариадна рассказала, что ее молодой человек немного старше ее. Сама Волочкова отмечает, что довольна выбором дочери и полностью поддерживает их отношения.

Артистка заключила, что дочь вместе с избранником избегают публичности и не любит папарацци.

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#анастасия волочкова
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«Сбилась со счета»: Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»
Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»
26 января 2025, 08:55

Полина Гагарина (Фото: соцсети)

Полина Гагарина в своем блоге опубликовала первое фото со съемок вокального шоу «Голос», 13-й сезон которого начинается 31 января на Первом канале.
Уточняется, что в число наставников снова вошли Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев, а также оперная певица Хибла Герзмава — она впервые попробует себя в этой роли.

Полина Гагарина (Фото: соцсети)

«Наставничаю», — подписала снимок Гагарина.

По словам певицы, она уже сбилась со счета, сколько всего сезонов отработала. При этом каждый новый сезон для Гагариной является большим праздником.

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#певица
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Сергей Лазарев подхватил опасную болезнь на отдыхе
Сергей Лазарев пожаловался на горную болезнь в путешествии по Южной Америке
26 января 2025, 08:33

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)

Сергей Лазарев путешествует по Южной Америке. После Аргентины и Бразилии артист направился в высокогорную Боливию, где он столкнулся с проявлениями горной болезни. Об этом российский певец сообщил в своем блоге.
«Померил кислород в крови, у меня было 70. Голова тяжелая, передвижения все медленные, так как начинается сильная одышка. Я вообще не воспринял всерьез эту горную болезнь, а зря», — рассказал артист.

Лазарев добавил, что ради фантастических пейзажей может и потерпеть неприятные симптомы.

По мнению экспертов, ситуация далеко не безобидна. Стоит отметить, что помимо легких проявлений болезни — головной боли, рвоты, также могут быть самые серьезные осложнения, вплоть до отека легких.

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