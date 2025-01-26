Попал в базу «Миротворца» за поддержку СВО: как живет Николай Наумов из «Реальных пацанов», помощь детям, личная жизнь

Николай Наумов (Фото: соцсети)
Николай Наумов стал известным благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны» о молодежи из Перми. С участием актера было отснято 14 сезонов сериала.
О том, чем сегодня занимается Николай Наумов, как помогает России и за что его внесли в базу «Миротворец», расскажет редакция «Радио 1».
Многие знают, что сериал «Реальные пацаны» закончился очень патриотично – визитом главных героев в военный госпиталь. Стоит отметить, что это не только часть сюжета, но и жизненная позиция самих актеров по отношению к своей Родине.
В настоящее время съемкам в кино Николай Наумов предпочел тур по приграничным городам России. Некоторое время назад актер приезжал в Шебекино Белгородской области, где пообщался с местной молодежью, приложился к святым мощам и даже пришел на вечернее богослужение. По словам Наумова, ему необходимо было увидеть своими глазами, что происходит на улице.
В 2023 году актера внесли в базу«Миротворец», а также сделали на Украине персоной нон-грата. Самого актера эта новость абсолютно не огорчила.
Примечательно, что Наумов принимает активное участие в благотворительных акциях и даже является благотворителем сразу двух детских фондов — это «Живи, малыш» и «Дедморозим».
Актер после победы в проекте «Форт Боярд» в 2021 году передал свой денежный приз в эти организации. В 2018 году Николай стал креативным директором приложения «Автокласс», в котором учит соискателей ПДД с помощью простых аудио- и видеоуроков, красочных картинок и скетчей с самим актером.
Пока фанаты думали, что экранный роман с Зоей Бербер перерос в реальный, Николай Наумов уже состоял в браке. Его избранницей стала девушка по имени Альбина, с которой он познакомился на праздновании Дня города еще в 2007 году. У нее татарские корни, она мечтает о большой и дружной семье.
Альбина Наумова уже родила мужу троих детей. Первой стала дочь Амина, которая родилась, когда Николай снимался в «Реальных пацанах». После этого на свет появился сын Александр. Третьим ребенком в семье стал еще один сын Сергей. В настоящее время Альбина занимается воспитанием детей.
Стоит отметить, что Николай полностью обеспечивает брата супруги, Даниила Сафина, который стал инвалидом. Это произошло более 10 лет назад, когда он получил серьезную травму головы в драке и долго пролежал в реанимации. Наумов полностью взял на себя ответственность за него.
«Реальные пацаны» остались в прошлом, а новых проектов с участием Николая Наумова в настоящее время не так много. Ранее Наумов организовал тур по белгородским городам приграничья. Николай верит в светлое будущее для своей страны и детей, поэтому старается всячески поддерживать боевой дух российских бойцов.
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За что Николая Наумова внесли на сайт «Миротворец»
Многие знают, что сериал «Реальные пацаны» закончился очень патриотично – визитом главных героев в военный госпиталь. Стоит отметить, что это не только часть сюжета, но и жизненная позиция самих актеров по отношению к своей Родине.
Николай Наумов (Фото: соцсети)
В настоящее время съемкам в кино Николай Наумов предпочел тур по приграничным городам России. Некоторое время назад актер приезжал в Шебекино Белгородской области, где пообщался с местной молодежью, приложился к святым мощам и даже пришел на вечернее богослужение. По словам Наумова, ему необходимо было увидеть своими глазами, что происходит на улице.
В 2023 году актера внесли в базу«Миротворец», а также сделали на Украине персоной нон-грата. Самого актера эта новость абсолютно не огорчила.
Николай Наумов и благотворительность
Примечательно, что Наумов принимает активное участие в благотворительных акциях и даже является благотворителем сразу двух детских фондов — это «Живи, малыш» и «Дедморозим».
Актер после победы в проекте «Форт Боярд» в 2021 году передал свой денежный приз в эти организации. В 2018 году Николай стал креативным директором приложения «Автокласс», в котором учит соискателей ПДД с помощью простых аудио- и видеоуроков, красочных картинок и скетчей с самим актером.
Личная жизнь Николая Наумова
Пока фанаты думали, что экранный роман с Зоей Бербер перерос в реальный, Николай Наумов уже состоял в браке. Его избранницей стала девушка по имени Альбина, с которой он познакомился на праздновании Дня города еще в 2007 году. У нее татарские корни, она мечтает о большой и дружной семье.
Николай Наумов и его жена Альбина (Фото: соцсети)
Альбина Наумова уже родила мужу троих детей. Первой стала дочь Амина, которая родилась, когда Николай снимался в «Реальных пацанах». После этого на свет появился сын Александр. Третьим ребенком в семье стал еще один сын Сергей. В настоящее время Альбина занимается воспитанием детей.
Стоит отметить, что Николай полностью обеспечивает брата супруги, Даниила Сафина, который стал инвалидом. Это произошло более 10 лет назад, когда он получил серьезную травму головы в драке и долго пролежал в реанимации. Наумов полностью взял на себя ответственность за него.
Николай Наумов сегодня
«Реальные пацаны» остались в прошлом, а новых проектов с участием Николая Наумова в настоящее время не так много. Ранее Наумов организовал тур по белгородским городам приграничья. Николай верит в светлое будущее для своей страны и детей, поэтому старается всячески поддерживать боевой дух российских бойцов.
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Екатерина Коршунова