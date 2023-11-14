«Тогда будут прорывы»: Украинский генерал заявил о необходимости уволить Залужного

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Генерал-майор Дмитрий Марченко предложил уволить главнокомандующего Вооруженными сидами Украины Валерия Залужного, об этом он заявил во время интервью политологу Вадиму Киселеву для YouTube-канала.
«Ему дали F-16 - ему не хватило, теперь уже, говорит, давайте солдат-роботов (боевые машины с искусственным интеллектом, которых Залужный увидел на выставке в Нью-Йорке). А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы», - прокомментировал ситуацию Марченко.
Украинский генерал также напомнил, что Залужный пророчил успех контрнаступления на протяжении семи месяцев, а затем просто отправил солдат на российские минные поля, где погибла уйма бойцов.
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