Трамп дал оценку своим переговоры с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои звонки президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Оценку обеим беседам он дал в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры были «великолепными».
«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны», — приводят argumenti.ru заявление Трампа.В то же время политолог Юрий Светов объяснил, чем отличались друг от друга эти два звонка. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт пояснил, что переговоры с Путиным были для Трампа диалогом равных людей, а переговоры с Зеленским — информирование подчиненного о принятых решениях. Он также подчеркнул, что в сообщениях американского лидера не было ни слова о принуждении России или об агрессии.
«Три недели Трамп у власти. К этим разговорам и дальнейшему развитию ситуации шли контакты по закрытым каналам, велась подготовка. Возможно, было взаимодействие нашей службы внешней разведки и ЦРУ, может, какие-либо военные переговоры», — отметил Светов.Читайте также:
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