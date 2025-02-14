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Зеленского снова поймали на лжи о выборах на Украине

Эксперт Мезенцев: Зеленский врет о сложности выборов из-за страха потери власти
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский врет о сложности проведения выборов на Украине и отказе народа от их проведения во время боевых действий, потому что боится проиграть и потерять власть. Об этом заявил политолог Евгений Мезенцев, комментируя соответствующее заявление главы киевского режима, с которым саркастически согласился Илон Маск. По его словам, любой кандидат, выступающий за мир с Россией, выиграет, так как Украина устала от военных действий.
«Интересно, а почему украинцы против выборов? Проголосовать — проще простого: полчаса личного времени. Может, и меньше, если наладить дистанционное голосование: например, для беженцев в других странах и военных в окопах. Очевидно, что Зеленский врет, потому что выборы он гарантированно проиграет», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем политолог Александр Дудчак прокомментировал другое решение Зеленского — введение санкций против крупных украинских предпринимателей и политиков. В разговоре с RT аналитик пояснил, что на Украине начались процессы, предвещающие предвыборную компанию. По его мнению, Запад пытается провести «мероприятие, придав ему максимальные признаки легитимности».


«Зеленский крайне обеспокоен такой ситуацией и чувствует, что для него пахнет, мягко говоря, жареным. Но тем не менее он пытается зачистить территорию, хотя ясное дело, что Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук не будут участвовать в выборах. Но это те персонажи, которые могут повлиять на ход событий», — поделился политолог.
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Трамп дал оценку своим переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп о звонках Путину и Зеленскому: проведены великолепные переговоры
14 февраля 2025, 11:46

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои звонки президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Оценку обеим беседам он дал в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры были «великолепными».
«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны», — приводят argumenti.ru заявление Трампа.
В то же время политолог Юрий Светов объяснил, чем отличались друг от друга эти два звонка. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт пояснил, что переговоры с Путиным были для Трампа диалогом равных людей, а переговоры с Зеленским — информирование подчиненного о принятых решениях. Он также подчеркнул, что в сообщениях американского лидера не было ни слова о принуждении России или об агрессии.
«Три недели Трамп у власти. К этим разговорам и дальнейшему развитию ситуации шли контакты по закрытым каналам, велась подготовка. Возможно, было взаимодействие нашей службы внешней разведки и ЦРУ, может, какие-либо военные переговоры», — отметил Светов.
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Новые доплаты и льготы участникам СВО с марта 2025 года: что положено военнослужащим
14 февраля 2025, 11:09

Фото: iStock/zim286

Государство активно поддерживает участников СВО, обеспечивает их и семьи различными социальными гарантиями и выплатами. Список постоянно пополняется и теперь стало известно, что военнослужащим могут списать долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Судебные приставы могут списать военнослужащим долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Услугу могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок свыше года.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о новых доплатах военнослужащим с марта 2025 года. Этот документ стал важным шагом в поддержке участников СВО. В рамках указа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за ордена и медали, а также налоговые льготы для семей участников СВО.

Условия заключения контракта с Минобороны РФ


Контракт с Минобороны заключается на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрена ежемесячная зарплата. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.

Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль. Дополнительно выплачиваются 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей. В Подмосковье перед оправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также обеспечиваются качественным взаимодействием с родственниками.

Выплаты за награды в зоне СВО


За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Основные льготы для участников СВО

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Льготы для семей военнослужащих


  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь.
Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Выплаты за ранения в зоне СВО и по инвалидности


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Подмосковье к 23 февраля собрали около 20 тонн гуманитарных грузов
14 февраля 2025, 10:47

Фото: пресс-служба МИСК МО

Около 20 тонн гуманитарных грузов собрали в Московской области для бойцов СВО в рамках приуроченной к 23 февраля акции «Доброе дело – нашим Защитникам», сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Акция «Доброе дело – нашим Защитникам» проходила во всех округах Московской области с 5 по 12 февраля. В пункты сбора гуманитарной помощи жители приносили не только необходимые вещи, но и передавали бойцам письма со словами поддержки. Всего было собрано около 20 тонн полезных предметов», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Акция проводилась в рамках масштабного гуманитарного проекта «Доброе дело», который реализуется на территории Московской области с весны 2022 года. В ходе акции жители Подмосковья принесли для бойцов продукты, тёплую одежду, лекарства, газовые горелки, генераторы и пр. Все собранное волонтёры Подмосковья рассортируют и отправят в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает предоставление волонтёрам различных субсидий и грантов, а также страхование их жизни и здоровья, консультационную и организационную поддержку, помощь в обмене опытом с волонтёрами их других регионов России и пр.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки волонтёров в Московской области можно по ссылке.

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ВС РФ приближаются к Судже и теснят ВСУ в Курской области: последние новости СВО на 14 февраля
14 февраля 2025, 10:04

Фото: iStock/aleks0649

Россия продолжает наступательные действия, в то время как Украина теряет свои позиции. Российские войска продвигаются на Угледарском и Покровском направлениях, укрепляя контроль над стратегическими пунктами. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


С наступлением холодов активность дронов на Курском направлении значительно возросла. Российские беспилотники регулярно патрулируют трассу Сумы – Суджа, что создает серьезные трудности для логистики украинских войск. В ответ ВСУ пытаются использовать лесные и грунтовые дороги для передвижения, однако эти маршруты также находятся под контролем российских БПЛА.

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ВС РФ продолжают свое наступление в западных районах. На участке Свердликово – Николаево-Дарьино – Александрия российские штурмовые отряды завершили зачистку лесополосы, ликвидировав противника. В самом Свердликово остаются небольшие группы украинских военнослужащих, окруженные российскими подразделениями.

С юга ВС РФ приближаются к Судже, особенно активно действуя в районе Махновки. Восточный участок фронта также не остается без внимания: ожесточенные столкновения фиксируются в районе Черкасского Поречного.

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Херсонское направление


За последние сутки российские военные уничтожили четыре артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, были выведены из строя несколько автомобилей, используемых украинскими подразделениями. В ответ ВСУ выпустили 45 боеприпасов по 11 населённым пунктам, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры. В Алёшкинском и Горностаевском районах зафиксированы перебои с электроэнергией.

Запорожское направление


На этом участке фронта продолжаются позиционные бои с активным использованием дронов и артиллерии. Особое внимание привлекла недавняя атака на колонну экспертов МАГАТЭ в районе Каменского, которая подверглась интенсивному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские силы применили артиллерию, минометы и дроны.

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Донецкое направление


В окрестностях Торецка продолжаются интенсивные локальные столкновения. Украинская армия организует контратаки с использованием штурмовых групп, пытаясь замедлить наступление российских сил. Зафиксировано активное минирование дорог, что создает дополнительные трудности для передвижения бронетехники. Дроновые операторы ВС РФ наносят удары по позициям противника к северу от города, а бои также ведутся в Щербиновке.

Краснолиманское направление


Российские войска продолжают активные боевые действия в районе Колодезей и Ивановки, а также фиксируются столкновения в Ямполовке. Украинские силы официально признали продвижение российских войск к западу от Макеевки на фронте шириной 4,5 км и глубиной 2 км.

Харьковское направление


В окрестностях Липцев наблюдается рост боевой активности. Вооруженные силы Украины направляют дополнительные резервы и усиливают артиллерийские обстрелы приграничной зоны. Также зафиксировано увеличение числа украинских дронов, осуществляющих атаки на позиции российских войск.

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«Вам здесь не рады»: Зеленского не пустили на саммит Африканского союза
Зеленский не смог попасть на саммит Африканского союза из-за протестов стран
14 февраля 2025, 08:29

Фото: istockphoto/PJPhoto69

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский попытался добиться приглашения на саммит Африканского союза (АС). Прорваться на форум ему не удалось, но было разрешено выступить дистанционно, что вызвало протесты среди делегатов.
Об очередном конфузе украинского лидера сообщила французская радиостанция RFI. Глава киевского режима по-прежнему пытается заручиться поддержкой и расположением государств африканского континента. В предстоящем форуме АС он увидел прекрасную возможность выступить перед представителями стран Африки и попытаться склонить их на свою сторону.

Однако приглашения на мероприятие Зеленский не получил, хотя и упрямо его добивался. Тогда африканцы разрешили ему принять участие в работе конференции дистанционно, что вызвало недовольство и протесты среди многих делегатов. В частности, президент Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что не хочет начинать свой первый день в должности председателя Африканского союза с выступления Зеленского.

«Это решительно невозможно», — подчеркнул он.

Форум АС начнётся 15 февраля в столице Эфиопии Адмс-Абебе. Директор департамента Африки министерства иностранных дел России Анатолий Башкин ранее говорил, что представители стран Запада и Украины в попытках ограничить влияние России в странах Африки не брезгуют даже открытым шантажом представителей государств чёрного континента.

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