Зеленского снова поймали на лжи о выборах на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский врет о сложности проведения выборов на Украине и отказе народа от их проведения во время боевых действий, потому что боится проиграть и потерять власть. Об этом заявил политолог Евгений Мезенцев, комментируя соответствующее заявление главы киевского режима, с которым саркастически согласился Илон Маск. По его словам, любой кандидат, выступающий за мир с Россией, выиграет, так как Украина устала от военных действий.
«Интересно, а почему украинцы против выборов? Проголосовать — проще простого: полчаса личного времени. Может, и меньше, если наладить дистанционное голосование: например, для беженцев в других странах и военных в окопах. Очевидно, что Зеленский врет, потому что выборы он гарантированно проиграет», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем политолог Александр Дудчак прокомментировал другое решение Зеленского — введение санкций против крупных украинских предпринимателей и политиков. В разговоре с RT аналитик пояснил, что на Украине начались процессы, предвещающие предвыборную компанию. По его мнению, Запад пытается провести «мероприятие, придав ему максимальные признаки легитимности».
«Зеленский крайне обеспокоен такой ситуацией и чувствует, что для него пахнет, мягко говоря, жареным. Но тем не менее он пытается зачистить территорию, хотя ясное дело, что Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук не будут участвовать в выборах. Но это те персонажи, которые могут повлиять на ход событий», — поделился политолог.Читайте также:
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