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Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине

Трамп: 14 февраля пройдут первые контакты между РФ и США по конфликту на Украине
Фото: iStock/ronniechua

Фото: iStock/ronniechua

Первые контакты между представителями России и США по украинскому конфликту назначены на 14 февраля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну», — сказал глава США в ходе беседы с журналистами, которую транслировал канал Fox News.

Встреча между представителями РФ и Штатов должна состояться на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 14 по 16 февраля.



Ранее «Радио 1» писало, что перешедшие к РФ бывшие территории Украины будут зафиксированы в последующем мирном соглашении по украинскому конфликту. Со слов спецпосланника Трампа Кита Келлога, несмотря на это, странам не обязательно признавать новые регионы России.

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Келлог: перешедшие к РФ экс-территории Украины зафиксируют в мирном соглашении
13 февраля 2025, 23:26

Фото: iStock/Waldemarus

В последующем мирном соглашении будут зафиксированы бывшие украинские территории, которые во время СВО перешли к РФ. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Считаю, что будет некое соглашение о возможной потере территории Украины. Но послушайте, необязательно их признавать», — сказал Келлог в ходе эфира Fox News.

Также советник Трампа подчеркнул, что обеим сторонам нужно идти к заключению долгосрочного соглашения по безопасности. При этом Россия и Украина должны быть готовыми пойти на уступки. На принадлежность новых регионов РФ важно смотреть в долгосрочной перспективе.

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#сша
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На Украине мобилизованный совершил самоубийство в военкомате
Мобилизованный совершил самоубийство в Хмельницком ТЦК
13 февраля 2025, 21:55

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Мобилизованный совершил самоубийство в украинском военкомате. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что трагедия произошла в Хмельницком территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине. В хде прохождения военно-врачебной комиссии мужчина совершил по отношению к себе действия суицидального характера.

Сотрудники военкомата оперативно оказали ему медицинскую помощь и вызвали скорую. Однако мобилизованный скончался от кровопотери до прибытия медиков.

В ТЦК утверждают, что сотрудники не оказывали на украинца физического или психологического давления.

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«Не очень приятно»: Зеленский прокомментировал беседу Путина и Трампа
Зеленский обиделся, что Трамп не позвонил ему после разговора с Путиным
13 февраля 2025, 21:07

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский не готов принять любые двусторонние мирные переговоры, который пройдут без участия Украины и Европы. Об этом он сказал, комментируя недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Недовольные слова главы киевского режима по поводу беседы лидеров двух крупнейших мировых держав передают украинские СМИ.

«Любые двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы, не будем принимать. (...) Ничего не может быть об Украине без Украины», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул: ему не очень приятно, что американский президент сначала поговорил с Путиным, а с ним – во вторую очередь. Зеленский отметил, что не согласен с тем, что Россия и Путин важнее для Трампа, чем Украина.
12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, по его словам, этот разговор был очень

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Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
13 февраля 2025, 17:33

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица Лолита Милявская стала фигуранткой нового скандала. Накануне артистка опять влезла в разборки: на этот раз участница «голой вечеринки» лишилась сразу трех концертов в Сибири.

Лолита наступает на старые грабли

Местные депутаты Законодательного собрания Красноярского края предприняли новую попытку найти на Лолиту управу: сразу три мероприятия звезды отменились друг за другом.

В эксклюзивном комментарии для Пятого канала зачинщица случившегося, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина, объясняя свою точку зрения, отметила, что за последние годы певица успела яро настроить против себя не только депутатов и общественников, но и собственных фанатов.

Трясшая нижним бельем в клубе «Мутабор» Лолита разочаровала без преувеличения всех вокруг. Вот уже третий год Милявская пытается реабилитироваться после позора, однако регулярно наступает на старые грабли.

Лолите припомнили все ее оплошности, коих певица скопила за годы профессиональной деятельности огромное количество, но вместо того, чтобы извиниться и исправиться, Милявская умудрилась сорвать с себя юбку перед сотнями поклонников. К слову, выступление в Красноярске изначально начиналось вполне себе нормально, но оскорбленная до глубины души травлей звезда решила сделать ход конем.

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)

Конфликтовала с депутатом и сорвала юбку

Прямо перед своим концертом в Томске звезда поцапалась с депутатом Еленой Пензиной. В Сети две женщины обменялись взаимными комментариями, дали друг другу совет найти мужчин и даже «забили очную ставку», однако в последний момент личная встреча почему-то сорвалась. Судя по всему, понимая, что дело пахнет жареным, а перебранки в социальных сетях ни к чему не приводят. Тогда Милявская решила сделать ход конем и сняла с себя юбку на выступлении в Красноярске.

Выходившие с выступления Лолиты зрители говорили, что теперь не понимают, чего ждать от непредсказуемой певицы.

Лолита и «голая» вечеринка

Лолита всегда вела себя провокационно: то на обложке журнала «Плейбой» засветится, то скажет что-то матом в прямом эфире, то навлечет на себя гнев собственного экс-супруга.

Однако одним из главных скандалов, который оставил свой след на репутации исполнительницы, стала «голая» вечеринка Насти Ивлеевой в конце декабря 2023 года.

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Хотя Лолита не организовывала сие торжество, а была лишь гостем, ее накрыла волна хейта. Тогда зацепило многих звезд, но Милявской, наравне с ее бывшим товарищем, Филиппом Киркоровым, больше всех аукнулось участие в мероприятии. Лолита тут же лишилась почти всех гастролей, эфиров на федеральных каналах, деловых предложений. В Сети певица со слезами на глазах жаловалась, что лишилась заработка и ей приходится едва сводить концы с концами.

Звезда заплатила огромную цену за тот шабаш, а потом буквально молила о прощении и снисхождении.

На любые вопросы Милявская отвечала одинаково – говорила, что захотелось «оторваться» в конце года.

«Вечеринка не называлась голой, а «почти голой». Я между гастролями настолько уставшая была, что решила все-таки один раз за год куда-то выйти. Это абсолютная правда. И когда я вышла, то приятелю сказала: «Это самая скучная вечеринка в моей жизни!» И в процессе мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: «Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время» В этот момент нас щелкали, а на фото казалось, что весело», — оправдывалась Лолита.

Однако это происшествие не закончилось лишь отменой. Разборки длились долго — сначала публика клеймила позором только Лолиту, Настю Ивлееву и Филиппа Киркорова, а уже через некоторое время артисты ругались между собой.

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)

«Человек, который готов на все, что угодно»

Через два года после «сенсационного» возвращения Киркорова в прайм-тайм, ситуация в шоу-бизнесе достигла точки кипения. У поп-короля российской эстрады прорезался голос: сначала певец, сам не ведая, что творит, обругал Настю Ивлееву, а следом приложил руку к исчезновению блогера из сценария одного из популярных сериалов.

Поп-король уверял, что именно Ивлеева виновата во всех смертных грехах. Лолита не стала отмалчиваться: певица, на некоторое время пропавшая с радаров, открыто обвинила Киркорова в предательстве. Она намекнула, что поп-король был одним из тех артистов, который «куда ветер дует, туда его и несет».

«Ну что с него взять? Он человек, который готов на все что угодно, предать кого угодно», — обратила внимание она.

Негативно отозвался о Киркорове и музыкальный исполнитель Юрий Лоза — он назвал его трусом. При этом он не исключил, что Филипп может препятствовать концертной деятельности Милявской из-за страха конкуренции, ведь ее любит публика, хоть некоторые и пытаются сорвать выступления певицы.

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На сторону Филиппа в стычке между Лолитой и поп-артистом вдруг встал стремительно идущий на поправку Отар Кушанашвили.

«Я был другом Лолиты и знаю, что такое дружба в ее представлении. Что ж вы от меня отвернулись в самый тяжелый момент? Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону любыми способами. Но вы-то. Вы вообще удалились из моей жизни! Вдруг вот я с кем-то дружил бы, и узнал, что он при смерти. Что бы я сделал? Даже в ваших глазах будучи гнидой, кем угодно, я нашел бы способ найти того, с кем прожил какую-то часть жизни, и сказать: «Ты только держись, не умирай!» Я знаю, что эти слова очень заденут Лолиту. Жду, жду, с удовольствием жду ответа», — подчеркнул журналист в своей авторской программе.

Однако Отар получил лишь прохладный ответ — не общались, нечего и начинать.

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)

«Потребляла москалей»

Успевшие возненавидеть Милявскую за участие в мероприятии Ивлеевой хейтеры нашли редкие архивные фото и интервью звезды, в которых она говорила, с каким удовольствием «потребляла бы москалей».

Выяснилось, что еще до начала спецоперации Лолита давала откровенные интервью в эфире у иноагента и журналиста Дмитрия Гордона** в Киеве, где заявляла, что «будь ее воля, она бы потребляла москалей».

«Москалей требо потреблять, что я и делаю», — улыбалась певица, а потом вновь приезжала в Россию и зарабатывала тут.

Общественники в то время заметили этот отрывок и даже просили запустить для Лолиты проверку, но никто ведает, каким чудом звезда избежала ответственности за сказанное и содеянное.

Одним из тех, кто публично выразил свое недовольство, был пранкер Сорян. В Телеграм-канале блогер требовал «вернуть Милявской ответку», однако тот инцидент замялся.

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)

Танцевала под Моргенштерна*

Два раза Лолита наступила на старые грабли и в случае с поддержкой признанного иноагентом и оказавшимся в рехабе рэпером Моргенштерном*. Милявская пиарила композиции отмененного артиста на светских мероприятиях и открытых выступлениях.

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Летом 2024 года Лолита вышла на сцену перед огромным количеством людей. Певица танцевала, размахивала руками и зачитывала каждую строчку трека Моргенштерна*. Почему она выбрала столь эпатажную песню рэпера-иноагента — неизвестно, но на инциденты с артисткой уже тогда обратили внимание общественники.

Пошла по кривой дорожке

На фоне множества скандалов с участием Лолиты все больше фанатов певицы сходится во мнениях — ступившая на кривую дорожку исполнительница проложила себе путь в никуда.

«Постановка успела всех утомить»,

«Меньше бы языком чесала, сумела бы остаться на плаву»,

«От нее и ее неостановимого гонора уже тошнит и сбежать хочется. На что она рассчитывала, отплясывая как в последний раз и развязывая войну с половиной соотечественников?»,

«Спектакль одного актера»,

«Милявская – счастливый обладатель ордена непочетного легиона, и это навечно. Глубина нравственного падения зашкаливает», — отмечали они.

Сама же звезда даже через два года продолжает отшучиваться — говорит, когда карьера разрушится, то уйдет на OnlyFans.

«Рассчитываю на пенсию и OnlyFans. Последнее — шутка», — подчеркнула певица.

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**внесен Росфинмониторингом в перечень иноагентов, экстремистов и террористов в РФ

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Переговоры Путина и Трампа: до чего договорились Москва и Вашингтон, и почему Зеленский остался не при делах
13 февраля 2025, 16:13

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин переговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Эта новость произвела фурор в мировой общественности и шокировала руководства стран Европы. О чем договорились главы двух ядерных держав и станет ли этот разговор началом конца СВО, рассказывает «Радио 1».

Переговоры Путина и Трампа


12 февраля в СМИ появилась информация о том, что между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Последний контакт российского главы состоялся с предшественником Трампа Джо Байденом 12 февраля 2022 года, до начала СВО. И вот, три года спустя, связь между РФ и США восстановилась. Разговор продлился полтора часа. В ходе общения лидеры уже достигли первых согласий и договоренностей.

Примечательно, что после общения с Путиным, Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить тому о начале переговорного процесса. Напомним, что Зеленский неоднократно призывал американского лидера сначала поговорить с ним, а уже после — с Путиным. Трамп сделал все наоборот, сильно расстроив главаря киевского режима.
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Версия Кремля


Итак, на сайте Кремля опубликована официальная информация об итогах первых телефонных переговоров Путина и Трампа:

  • Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости;
  • Урегулирование конфликта на Украине: Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. При этом Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта (вступление Украины в НАТО) и согласился с Трампом в том, что долгосрочный мир может быть достигнут путём мирных переговоров;
  • Путин поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе;
  • В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;
  • Путин пригласил Трампа посетить Москву (вероятно, на 9 мая) и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.

Закончилась полуторачасовая беседа договоренностью о продолжении личных контактов и даже организации встречи.

Версия Трампа


Дональд Трамп заявил о переговорах с Владимиром Путиным в своей соцсети Truth Social. По его словам, разговор был продолжительным и весьма продуктивным.

«У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании «здравый смысл». Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнём со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас», — написал Трамп.

Так, после разговора с Путиным, Трамп набрал Зеленскому, который был крайне разочарован тем, что стал в этом процессе второстепенным членом.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Что означает разговор Путина и Трампа


Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь пояснил в разговоре с «Радио 1», что к заявлениям Трампа стоит подходить с практической точки зрения.

«Во время телефонного разговора Трамп говорил о сближении народов на основе того, что они в свое время воевали против общего врага, и были большие потери. Он сказал, что, может, поучаствует в празднике Победы. Это шаги, но нужно очень тонко и с практической точки зрения подходить к всем этим заявлениям. Потому Трамп после прихода к власти должен был раскрутиться в пропагандистском смысле со своей командой. Он обещал до вступления в должность за один день прекратить конфликт на Украине, но что-то не получается», — прокомментировал эксперт.

Подготовка к переговорам


Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп дали указания своим помощникам немедленно приступить к проработке деталей предстоящей встречи на высшем уровне. Место и сроки проведения станут известны после завершения подготовительных работ.

В группу переговорного процесса со стороны США вошли госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и специальный представитель Стив Уиткофф. В этом списке не видно спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. По некоторым данным, его не включили в переговорную группу, так как он имеет проукраинскую позицию.

Российская сторона также начала подготовку по формированию переговорной группы для диалога с США.

Как мы видим из слов Трампа, беседа между лидерами состоялась чуть ли не дружеская. В любом случае этот телефонный звонок наконец сдвинул с мертвой точки отношения между Москвой и Вашингтоном, и, вполне возможно, что вскоре лидеры встретятся лично.
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Реакция Запада на разговор Путина и Трампа


Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп «фактически сдался Путину еще до начала переговоров». Он считает, что озвученные главой Пентагона условия являются «полным разворотом позиции США и НАТО по целому ряду вопросов».

«Например, до сегодняшнего дня официальная американская позиция заключалась в том, что Украине должен быть возвращен полный суверенитет и территориальная целостность — этого больше нет. Вопрос о членстве в НАТО еще с 2008 года заключался в том, что в конечном итоге Украина станет членом НАТО. Похоже, что это уже не так. Путин одержал целую серию побед», — заявил Болтон.
Politico: Европа давно опасалась теплых отношений между Путиным и Трампом
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Американский сенатор-демократ Адам Шифф раскритиковал звонок Путину раньше, чем Зеленскому.

«Президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине... Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдачу интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп - прекрасно заключает сделки, особенно - для Кремля», — сказал Шифф.

Агентство «Рейтерс» отмечает, что европейские страны не были заранее поставлены в известность о звонке Трампа Путину. А до этого были крайне удивлены заявлениям нового главы Пентагона Пита Хегсета, который на заседании контактной группы НАТО по урегулированию украинского кризиса в Брюсселе., отметил невозможность Киева вернуться к границам 2014 года, а также исключил вступление страны в НАТО и заявил, что США на при каких обстоятельствах не станут отправлять миротворческую миссию на Украину.

Газета Politico пишет, что внезапность и масштабы мирного плана Дональда Трампа ввергли союзников Украины в шок. А французская газета Le Monde и вовсе считает, что Трамп нарушает единство союзников, начав мирные переговоры с Путиным.

«Войну выигрывает Путин, американцы выходят из конфликта, а Украине и Европе не будет места за столом переговоров. Придется просто принять результат», — пишет Bild.

И действительно, как можно понять из заявлений Трампа, ни Зеленского, ни представителей Европы, предварительно, за столом переговоров не ожидается.
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В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

На каких условиях может закончиться СВО


Предполагается, что конфликт на Украине может закончиться по линии боевого соприкосновения и полным отказом в принятии Украины в НАТО.
Однако Зеленский может не пойти на условия Трампа, а понадеяться на поддержку других стран Запада, некоторые из которых уже заявили о готовности усилить помощь Киеву. Кроме того, пока не ясно, совпадают ли условия Путина с предложениями Трампа. Напомним, российская сторона требует всю территорию ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонский областей, сокращение армии Украины, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие санкций и выполнение еще некоторых условий.
Владимир Зеленский
Пока непонятно, как будет решаться вопрос с Курской областью, которую частично удерживают ВСУ. Зеленский ранее сообщал, что может обменять захваченную территорию Курщины на некоторые утерянные Украиной территории. Однако Москва четко дала понять, что этот вопрос не обсуждается.

В таком случае, Зеленскому придется добровольно вывести оттуда войска или же наступление перемирия затормозится до того момента, как армия России сама не вытеснит противника с российских земель.

Трамп же заявил, что Зеленскому придется делать то, что он обязан.

«Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки», — заявил Трамп.

Однако подробностей не уточнил, но сказал, что Зеленского не станут исключать из переговорного процесса, «пока он там», намекнув, что после выборов на Украине, нынешнего лидера киевского режима, там уже может не быть. Тем не менее, Трамп допустил, что Украине удастся получить обратно часть потерянных ею территорий.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
В целом, на пути к прочному миру стоит много сложно решаемых проблем и надеяться на скорое разрешение конфликта не стоит.

«Исходя из слов Трампа, Россия и США будут вести переговоры о мире, не привлекая в соучастники Украину и ЕС. Это очень интересный момент. Может случиться так, что Россия и США действительно такой мир друг с другом подпишут, а СВО а продолжится, только без участия Америки. Во всей этой истории свое слово пока не сказали британцы, которые видимо выжидают наиболее подходящий момент», — пишет военный эксперт Алексей Живов в своем Telegram-канале.

Однако явный настрой Путина и Трампа на окончание конфликта, а также заявления Зеленского об усталости украинцев от войны, дают надежду на то, что конфликт все же завершится в 2025 году. Тем не менее, по заявлению украинской стороны, ВСУ могут продолжать боевые действия на протяжении полугода даже без поддержки США. А как будут развиваться события в действительности, покажет время.

Триумф российского фондового рынка


Тем временем зафиксированы исторически рекордные объемы торгов после разговора Путина и Трампа.

Суммарный объем торгов на рынке акций Мосбиржи 12 февраля 2025 года достиг максимума с марта 2022 года, а на вечерней сессии 12 февраля и утренней сессии 13 февраля были установлены рекорды за всю историю.

Кроме того, доллар упал на бирже более чем на 5%, ниже 90 рублей. Обменные пункты отказываются продавать американскую валюту по такой низкой цене и массово закрываются, а в тех, которые работают, долларов нет.

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