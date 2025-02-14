Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине

12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин переговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Эта новость произвела фурор в мировой общественности и шокировала руководства стран Европы. О чем договорились главы двух ядерных держав и станет ли этот разговор началом конца СВО, рассказывает «Радио 1».