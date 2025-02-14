Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине

Фото: iStock/ronniechua
Первые контакты между представителями России и США по украинскому конфликту назначены на 14 февраля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну», — сказал глава США в ходе беседы с журналистами, которую транслировал канал Fox News.
Встреча между представителями РФ и Штатов должна состояться на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 14 по 16 февраля.
Ранее «Радио 1» писало, что перешедшие к РФ бывшие территории Украины будут зафиксированы в последующем мирном соглашении по украинскому конфликту. Со слов спецпосланника Трампа Кита Келлога, несмотря на это, странам не обязательно признавать новые регионы России.
Читайте также:
«Не очень приятно»: Зеленский прокомментировал беседу Путина и Трампа
Переговоры Путина и Трампа: до чего договорились Москва и Вашингтон, и почему Зеленский остался не при делах
В Кремле оценили перспективу обмена территориями между Россией и Украиной
Иван Мусатов