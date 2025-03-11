Трамп одним указом остановил танки ВСУ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения Украине привело к значительным проблемам на фронте. Об этом информирует издание Business Insider.
Украинские силы, действующие в Курской области, сталкиваются с параличом американской бронетехники, которая не может быть отремонтирована из-за отсутствия необходимых деталей и чертежей.
Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что даже полностью работоспособные танки остаются бездействующими из-за нехватки мелких компонентов. Он подчеркнул, что это приводит к абсурдной ситуации, когда техника простаивает в бесконечном ремонте.
Кроме того, украинские войска получили немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, которые не совместимы с американским оборудованием и требуют отдельных запасных частей, что еще больше усложняет ситуацию.
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Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что даже полностью работоспособные танки остаются бездействующими из-за нехватки мелких компонентов. Он подчеркнул, что это приводит к абсурдной ситуации, когда техника простаивает в бесконечном ремонте.
Кроме того, украинские войска получили немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, которые не совместимы с американским оборудованием и требуют отдельных запасных частей, что еще больше усложняет ситуацию.
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Дарья Осипова