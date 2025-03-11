Собянин: силы ПВО сбили 65 летевших в сторону Москвы БПЛА ВСУ

Над Рязанью произошла серия взрывов, связанных с работой системы ПВО, которая сбила несколько беспилотников ВСУ. По данным местных жителей, в районе Дягилево прогремело от 10 до 17 хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Информацию о происшествии передали в телеграм-канале SHOT.