Собянин: силы ПВО сбили 65 летевших в сторону Москвы БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Dragon Claws
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Всего сбили 65 дронов ВСУ на подлете к Москве.
На Домодедовской улице в столице обломки одного из сбитых дронов слегка повредили крышу дома. Фото поврежденного дома выложили в Telegram «NEWS.ru».
Сейчас на месте происшествия работают специальные службы, устраняя последствия падения обломков. Инцидент не вызвал серьезных разрушений, но подтвердил активность ПВО в защите города.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за попытки ВСУ атаковать Москву. Позже стало также известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в 05:15 мск были введены в ярославском аэропорту Туношна.
В соцсетях и различных Telegram-каналах выкладывают огромное количество кадров последствий атаки, сбивания дронов и взрывов, которые раздаются у жителей Подмосковья над головой. Один из таких клипов можно увидеть в Telegram-канале «Радио 1».
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Сейчас на месте происшествия работают специальные службы, устраняя последствия падения обломков. Инцидент не вызвал серьезных разрушений, но подтвердил активность ПВО в защите города.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за попытки ВСУ атаковать Москву. Позже стало также известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в 05:15 мск были введены в ярославском аэропорту Туношна.
В соцсетях и различных Telegram-каналах выкладывают огромное количество кадров последствий атаки, сбивания дронов и взрывов, которые раздаются у жителей Подмосковья над головой. Один из таких клипов можно увидеть в Telegram-канале «Радио 1».
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Мария Моисеева