Трамп отреагировал на статью WSJ об ударах ракетами вглубь России
Президент США Дональд Трамп не подтвердил информацию The Wall Street Journal о разрешении для Киева наносить ракетные удары по всей территории России. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.
Американский лидер назвал публикацию «фейком». По его словам, Белый дом не решает вопросы об ударах ракетами западного производства по РФ.
«США не имеют отношения к дальнобойным ракетам, которыми Украина наносит удары "вглубь России"», — написал Трамп.Ранее WSJ опубликовала статью, в которой говорится о разрешении бить западными ракетами по целям в России на значительном расстоянии от зоны боевых действий.