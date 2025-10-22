Достижения.рф

Трамп отреагировал на статью WSJ об ударах ракетами вглубь России

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не подтвердил информацию The Wall Street Journal о разрешении для Киева наносить ракетные удары по всей территории России. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.



Американский лидер назвал публикацию «фейком». По его словам, Белый дом не решает вопросы об ударах ракетами западного производства по РФ.

«США не имеют отношения к дальнобойным ракетам, которыми Украина наносит удары "вглубь России"», — написал Трамп.
Ранее WSJ опубликовала статью, в которой говорится о разрешении бить западными ракетами по целям в России на значительном расстоянии от зоны боевых действий.
