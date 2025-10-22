Трамп отреагировал на статью WSJ об ударах ракетами вглубь России

22 октября 2025, 23:41

Трамп опроверг статью WSJ о разрешении на ракетные удары вглубь России

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не подтвердил информацию The Wall Street Journal о разрешении для Киева наносить ракетные удары по всей территории России. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.





Американский лидер назвал публикацию «фейком». По его словам, Белый дом не решает вопросы об ударах ракетами западного производства по РФ.





«США не имеют отношения к дальнобойным ракетам, которыми Украина наносит удары "вглубь России"», — написал Трамп.