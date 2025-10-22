«Сорвать переговоры стремятся»: аналитик Блохин о противниках встречи Путина и Трампа

22 октября 2025, 23:00

Политолог Блохин назвал силы на Западе, пытающиеся сорвать встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru заявил, что против переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом выступают две влиятельные силы на Западе — евробюрократы и глобалисты.







«Сорвать переговоры стремятся две группы. Первая группа — евробюрократы, которые делают это пока информационно, но потом постараются сделать это и физически», — отметил эксперт.

«Вторая группа — западные глобалисты, которые с помощью своих СМИ — американских и европейских — формируют негативный контекст встречи Путина и Трампа», — добавил Блохин.