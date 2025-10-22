Достижения.рф

Политолог Блохин назвал силы на Западе, пытающиеся сорвать встречу Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru заявил, что против переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом выступают две влиятельные силы на Западе — евробюрократы и глобалисты.



«Сорвать переговоры стремятся две группы. Первая группа — евробюрократы, которые делают это пока информационно, но потом постараются сделать это и физически», — отметил эксперт.
Он напомнил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский уже заявлял о возможности не пропустить самолёт Путина в Венгрию.

«Вторая группа — западные глобалисты, которые с помощью своих СМИ — американских и европейских — формируют негативный контекст встречи Путина и Трампа», — добавил Блохин.
Софья Метелева

