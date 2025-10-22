«Можем сбить самолёт Путина»: польские военные пригрозили
Бывший командующий польским спецназом GROM генерал Роман Полько заявил, что польские пилоты могут «принудить к посадке или даже сбить» самолёт, на котором президент России Владимир Путин мог бы отправиться в Венгрию на встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Super Express.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил готовность Варшавы принять меры, если российский лидер пересечёт воздушное пространство страны. Российский МИД прокомментировал эти слова, заявив, что поляки таким образом «готовы на террористические действия».
Эксперты предупреждают, что подобные заявления могут быть частью провокаций, направленных на срыв потенциальных переговоров между Путиным и Трампом в Будапеште.
Читайте также: