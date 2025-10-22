«Можем сбить самолёт Путина»: польские военные пригрозили

22 октября 2025, 19:56

Генерал Польши заявил о готовности остановить самолёт Путина в воздухе

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

Бывший командующий польским спецназом GROM генерал Роман Полько заявил, что польские пилоты могут «принудить к посадке или даже сбить» самолёт, на котором президент России Владимир Путин мог бы отправиться в Венгрию на встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Super Express.